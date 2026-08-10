Mopul abraziv din microfibră are fibre scurte și fine, precum și benzi abrazive din fibre de poliamidă și peri robusti din polipropilenă. Este perfect pentru îndepărtarea murdăriei rezistente la curățarea profundă a podelelor netede și ușor structurate, rezistente la apă. Datorită unei clapete inteligente, orice contact cu pielea al personalului de curățenie cu lavetele mopului în timpul sau după curățare este evitat. În plus, laveta are un total de 4 bucle în culorile albastru, roșu, galben și verde. Cu acest sistem de codare pe culori, laveta poate fi atribuită clar unei anumite părți ce trebuie curățată și contaminarea încrucișată este prevenită eficient - buclele care nu sunt necesare sunt pur și simplu tăiate. Mopul din microfibră este perfect pentru utilizare în sistemul de mop plat cu cărucior cu două găleți sau cărucior cu o singură găleată și presă de la Kärcher.