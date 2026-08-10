Mop plat Uni Junior cu bandă moale, 35 cm
Mop plat din microfibră albă cu dungi verzi periate cu acțiune intensivă, suport TNT.
Ideal pentru pardoseli interioare netede sau de siguranță cu murdărie grasă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tip podea
|Podele dure / Pardoseli rezistente
|Nivelul murdăriei
|De la scăzut la mediu
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Lățime de lucru (cm)
|35
|Atașament textil
|Uni System
|Material
|80% PET / 20% PA
|Material textil
|Microfibre
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 90
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
|0,1
|Greutate ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|350 / 150
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|350 x 150 x 15
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă