Mop plat Uni Junior cu bandă moale, 35 cm

Mop plat din microfibră albă cu dungi verzi periate cu acțiune intensivă, suport TNT.

Ideal pentru pardoseli interioare netede sau de siguranță cu murdărie grasă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tip podea Podele dure / Pardoseli rezistente
Nivelul murdăriei De la scăzut la mediu
Utilizarea textilelor Textile durabile
Lățime de lucru (cm) 35
Atașament textil Uni System
Material 80% PET / 20% PA
Material textil Microfibre
Temperatura de spălare (°C) max. 90
Recomandarea de spălare (°C) 60
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg) 0,1
Greutate ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l) (mm) 350 / 150
Dimensiuni, ambalat (mm) 350 x 150 x 15
Mop plat Uni Junior cu bandă moale, 35 cm
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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