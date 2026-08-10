Mop plat Uni System Microblue, 40 cm

Mop plat din microfibră, foarte absorbant, cu suport din poliester.

Sistem de mop plat cu micro-clape, pentru a fi utilizat cu role, cleme sau storcător plat. Ideal pentru spălarea repetată a suprafețelor netede.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tip podea Podele dure / Pardoseli rezistente
Nivelul murdăriei De la scăzut la mediu
Utilizarea textilelor Textile durabile
Lățime de lucru (cm) 40
Atașament textil Uni System
Material 85% PET / 15% PA
Material textil Microfibre
Temperatura de spălare (°C) max. 90
Recomandarea de spălare (°C) 60
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg) 0,1
Greutate ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l) (mm) 400 / 140
Dimensiuni, ambalat (mm) 400 x 140 x 15
Mop plat Uni System Microblue, 40 cm
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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