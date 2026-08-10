Mop plat Uni System Ultrasafe, 40 cm
Mop plat din microfibră și polipropilenă cu suport din poliester pentru suprafețe antiderapante R10/11.
Sistem de mop plat cu micro-clape, pentru a fi utilizat cu role, cleme sau storcător plat. Ideal pentru spălarea suprafețelor antiderapante sau poroase, potrivit pentru a îndepărta murdăria încrustată.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tip podea
|Podele dure
|Nivelul murdăriei
|Ridicată
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Atașament textil
|Uni System
|Material textil
|Microfibre
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 90
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
|0,1
|Greutate ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 / 140
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|400 x 140 x 10
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă