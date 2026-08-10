Acoperire ștergător cu cârlig velcro microfibră Ultra

Mop plat din microfibră și polipropilenă pentru suprafețe antiderapante R10/11, cu suport cu sistem de prindere cu bandă.

Sistem de mop plat cu cadru și sistem de prindere cu bandă, utilizabil fie pre-înmuiat, fie înmuiat la cerere cu stația de înmuiere sau cu mânere cu rezervor. Ideal pentru spălarea suprafețelor antiderapante sau poroase, potrivit pentru îndepărtarea murdăriei încrustate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tip podea Podele dure
Nivelul murdăriei Ridicată
Utilizarea textilelor Textile durabile
Lățime de lucru (cm) 40
Atașament textil Cârlig și buclă
Material textil Microfibre
Temperatura de spălare (°C) max. 90
Recomandarea de spălare (°C) 60
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg) 0,1
Greutate ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l) (mm) 400 / 120
Dimensiuni, ambalat (mm) 400 x 120 x 15
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
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Created with AI (artificial intelligence)

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