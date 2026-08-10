Acoperire ștergător cu cârlig velcro microfibră Ultra
Mop plat din microfibră și polipropilenă pentru suprafețe antiderapante R10/11, cu suport cu sistem de prindere cu bandă.
Sistem de mop plat cu cadru și sistem de prindere cu bandă, utilizabil fie pre-înmuiat, fie înmuiat la cerere cu stația de înmuiere sau cu mânere cu rezervor. Ideal pentru spălarea suprafețelor antiderapante sau poroase, potrivit pentru îndepărtarea murdăriei încrustate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tip podea
|Podele dure
|Nivelul murdăriei
|Ridicată
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Atașament textil
|Cârlig și buclă
|Material textil
|Microfibre
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 90
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
|0,1
|Greutate ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 / 120
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|400 x 120 x 15
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă