Acoperire ștergător cu sistem Withstraptape albastru
Mop plat din microfibră albă cu dungi albastre, acțiune intensivă, cu suport cu sistem de prindere cu bandă și margine întărită rezistentă la șocuri.
Sistem de mop plat cu cadru și sistem de prindere cu bandă, utilizabil fie pre-înmuiat, fie înmuiat la cerere cu stația de înmuiere sau cu mânere cu rezervor. Ideal pentru podelele interioare netede sau poroase cu murdărie grasă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tip podea
|Podele dure / Pardoseli rezistente
|Nivelul murdăriei
|De la scăzut la mediu
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Atașament textil
|Cârlig și buclă
|Material
|80% PET / 20% PA
|Material textil
|Microfibre
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 95
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
|0,1
|Greutate ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 / 150
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|400 x 150 x 15
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă