Lavetă din microfibră cu velcro Microriccio

Lavetă din microfibră cu capete buclate și sistem de prindere cu arici.

Lavetă din microfibră cu capete buclate și sistem de prindere cu arici, utilizabil fie pre-umezit, fie umezit la cerere cu stația de umezire sau cu mânere cu rezervor. Ideal pentru orice suprafață și pentru murdăria de particule datorită puterii mari de colectare a murdăriei a firului și microfibrei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tip podea Podele dure / Pardoseli rezistente
Nivelul murdăriei De la scăzut la mediu
Utilizarea textilelor Textile durabile
Lățime de lucru (cm) 40
Atașament textil Cârlig și buclă
Material 100% PET
Material textil Microfibre
Temperatura de spălare (°C) max. 90
Recomandarea de spălare (°C) 60
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg) 0,1
Greutate ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l) (mm) 400 / 105
Dimensiuni, ambalat (mm) 400 x 105 x 20
Lavetă din microfibră cu velcro Microriccio
Lavetă din microfibră cu velcro Microriccio
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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