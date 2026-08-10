Lavetă din microfibră cu velcro Microriccio
Lavetă din microfibră cu capete buclate și sistem de prindere cu arici.
Lavetă din microfibră cu capete buclate și sistem de prindere cu arici, utilizabil fie pre-umezit, fie umezit la cerere cu stația de umezire sau cu mânere cu rezervor. Ideal pentru orice suprafață și pentru murdăria de particule datorită puterii mari de colectare a murdăriei a firului și microfibrei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tip podea
|Podele dure / Pardoseli rezistente
|Nivelul murdăriei
|De la scăzut la mediu
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Atașament textil
|Cârlig și buclă
|Material
|100% PET
|Material textil
|Microfibre
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 90
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
|0,1
|Greutate ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 / 105
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|400 x 105 x 20
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă