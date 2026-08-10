Mop din microfibră cu fir scurt, cu prindere Hook-and-Loop, 40 cm

Mop din microfibră cu fir scurt pentru ștergerea într-o singură etapă pe podele dure netede și ușor structurate. Potrivit pentru metoda de pulverizare și aplicațiile precondiționate.

Mopul din microfibră cu prindere Hook-and-Loop a fost dezvoltat special pentru aplicații de curățare în zone sensibile la igienă, cum ar fi unitățile de îngrijire. Este fabricat din materiale de înaltă calitate și are o prindere practică Hook-and-Loop pentru atașare și îndepărtare simplă de la suportul mopului. Datorită structurii sale cu fir scurt, mopul este ideal pentru curățarea podelelor dure netede și ușor structurate. Microfibrele fine ale mopului cu prindere Hook-and-Loop nu doar oferă proprietăți echilibrate și ușoare de alunecare, ci și o absorbție remarcabilă a umidității, și astfel, a murdăriei și prafului. Marginile mai late de pe lateralele mopului cu fir scurt îndepărtează fiabil murdăria liberă din colțuri și margini. Capacitatea mopului de 40 de centimetri lățime poate fi utilizată atât pentru metoda de pulverizare, cât și pentru aplicațiile precondiționate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Program Avansat
Tip podea Podele dure / Pardoseli rezistente
Structura podelei Netedă și ușor structurată
Nivelul murdăriei De la scăzut la mediu
Utilizarea textilelor Textile durabile
Lățime de lucru (cm) 40
Atașament textil Cârlig și buclă
Material 85% PET / 15% PA
Material textil Microfibre
Tipul de fabricație Material tricotat tip scam (Strat de curățare)
Structura textila Scamă tip buclă
Temperatura de spălare (°C) max. 90
Recomandarea de spălare (°C) 60
Temperatura uscătorului (°C) max. 60
Cicluri de spălare¹⁾ approx. 250
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg/g/m²) 0,1 / 440
Greutate ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l) (mm) 420 / 120
Dimensiuni, ambalat (mm) 420 x 120 x 15

¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.

Mop din microfibră cu fir scurt, cu prindere Hook-and-Loop, 40 cm

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Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
Detergenti
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