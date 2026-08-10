Mop din microfibră cu fir scurt, cu prindere Hook-and-Loop, 40 cm
Mop din microfibră cu fir scurt pentru ștergerea într-o singură etapă pe podele dure netede și ușor structurate. Potrivit pentru metoda de pulverizare și aplicațiile precondiționate.
Mopul din microfibră cu prindere Hook-and-Loop a fost dezvoltat special pentru aplicații de curățare în zone sensibile la igienă, cum ar fi unitățile de îngrijire. Este fabricat din materiale de înaltă calitate și are o prindere practică Hook-and-Loop pentru atașare și îndepărtare simplă de la suportul mopului. Datorită structurii sale cu fir scurt, mopul este ideal pentru curățarea podelelor dure netede și ușor structurate. Microfibrele fine ale mopului cu prindere Hook-and-Loop nu doar oferă proprietăți echilibrate și ușoare de alunecare, ci și o absorbție remarcabilă a umidității, și astfel, a murdăriei și prafului. Marginile mai late de pe lateralele mopului cu fir scurt îndepărtează fiabil murdăria liberă din colțuri și margini. Capacitatea mopului de 40 de centimetri lățime poate fi utilizată atât pentru metoda de pulverizare, cât și pentru aplicațiile precondiționate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|Avansat
|Tip podea
|Podele dure / Pardoseli rezistente
|Structura podelei
|Netedă și ușor structurată
|Nivelul murdăriei
|De la scăzut la mediu
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Atașament textil
|Cârlig și buclă
|Material
|85% PET / 15% PA
|Material textil
|Microfibre
|Tipul de fabricație
|Material tricotat tip scam (Strat de curățare)
|Structura textila
|Scamă tip buclă
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 90
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Temperatura uscătorului (°C)
|max. 60
|Cicluri de spălare¹⁾
|approx. 250
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Greutate ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|420 / 120
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|420 x 120 x 15
¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.
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Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă