Mopul din microfibră cu prindere Hook-and-Loop a fost dezvoltat special pentru aplicații de curățare în zone sensibile la igienă, cum ar fi unitățile de îngrijire. Este fabricat din materiale de înaltă calitate și are o prindere practică Hook-and-Loop pentru atașare și îndepărtare simplă de la suportul mopului. Datorită structurii sale cu fir scurt, mopul este ideal pentru curățarea podelelor dure netede și ușor structurate. Microfibrele fine ale mopului cu prindere Hook-and-Loop nu doar oferă proprietăți echilibrate și ușoare de alunecare, ci și o absorbție remarcabilă a umidității, și astfel, a murdăriei și prafului. Marginile mai late de pe lateralele mopului cu fir scurt îndepărtează fiabil murdăria liberă din colțuri și margini. Capacitatea mopului de 40 de centimetri lățime poate fi utilizată atât pentru metoda de pulverizare, cât și pentru aplicațiile precondiționate.