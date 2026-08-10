Mop Ray Infinity
Kit Ray Infinity: 1 mâner cu rezervor cu prindere dublă ergonomică, 1 cadru Velook de 40 cm, 1 mop plat Soft Striat cu margine.
Mâner cu rezervor pentru curățare fără găleată cu cadru cu sistem de prindere cu bandă. Ideal pentru medii greu accesibile, cum ar fi scările, și pentru curățarea precisă a murdăriei neașteptate sau combinată cu curățarea cu echipamente.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Atașament textil
|Cârlig și buclă
|Tip mâner
|Remediere
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
|0,9
|Greutate ambalaj (kg)
|1,6
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 x 90
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|400 x 90 x 1580
Echipament
- Îmbinare infinită
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Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă