Mop Ray Infinity

Kit Ray Infinity: 1 mâner cu rezervor cu prindere dublă ergonomică, 1 cadru Velook de 40 cm, 1 mop plat Soft Striat cu margine.

Mâner cu rezervor pentru curățare fără găleată cu cadru cu sistem de prindere cu bandă. Ideal pentru medii greu accesibile, cum ar fi scările, și pentru curățarea precisă a murdăriei neașteptate sau combinată cu curățarea cu echipamente.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lățime de lucru (cm) 40
Atașament textil Cârlig și buclă
Tip mâner Remediere
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg) 0,9
Greutate ambalaj (kg) 1,6
Dimensiuni (L x l) (mm) 400 x 90
Dimensiuni, ambalat (mm) 400 x 90 x 1580

Echipament

  • Îmbinare infinită
Mop Ray Infinity

Video

Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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