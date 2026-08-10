Kit Uni System Infinity

Kit: mâner telescopic cu prindere dublă și cadru Uni System din poliamidă cu articulație.

Ideal pentru curățarea profesională cu cea mai înaltă ergonomie.

Specificații tehnice

Date tehnice

Atașament textil Uni System
Lățime de lucru (cm) 40
Tip mâner Telescopic
Material Aluminiu / PP / cauciuc
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,5
Greutate ambalaj (kg) 0,8
Dimensiuni (L x l) (mm) 400 x 110
Dimensiuni, ambalat (mm) 400 x 110 x 100

Echipament

  • Îmbinare infinită
Kit Uni System Infinity

Video

Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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