Kit Uni System Infinity
Kit: mâner telescopic cu prindere dublă și cadru Uni System din poliamidă cu articulație.
Ideal pentru curățarea profesională cu cea mai înaltă ergonomie.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Atașament textil
|Uni System
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Tip mâner
|Telescopic
|Material
|Aluminiu / PP / cauciuc
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,5
|Greutate ambalaj (kg)
|0,8
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 x 110
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|400 x 110 x 100
Echipament
- Îmbinare infinită
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Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă