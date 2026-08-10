Racleta, 55 cm
Racletă de cauciuc, 55 cm lățime, cu lamă dublă din spumă neopren.
Racletă de cauciuc Kärcher cu o lamă dublă neagră din spumă de neopren pentru utilizare cu toate mânerele cu diametrul găurii între 18 mm și 23 mm. Racleta pentru apă cu o lățime de 55 cm este ideală pentru îndepărtarea volumelor mari de apă și este foarte ușor de curățat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|Avansat
|Lățime de lucru (cm)
|55
|Material
|PP / neopren, expandat
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|550 x 45 x 140
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă