Racleta, 55 cm

Racletă de cauciuc, 55 cm lățime, cu lamă dublă din spumă neopren.

Racletă de cauciuc Kärcher cu o lamă dublă neagră din spumă de neopren pentru utilizare cu toate mânerele cu diametrul găurii între 18 mm și 23 mm. Racleta pentru apă cu o lățime de 55 cm este ideală pentru îndepărtarea volumelor mari de apă și este foarte ușor de curățat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Program Avansat
Lățime de lucru (cm) 55
Material PP / neopren, expandat
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 550 x 45 x 140
Racleta, 55 cm
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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