Racleta podea 75 cm
Racleta podea 75 cm. Lama dublă din burete negru se adaptează la suprafața si indepărtează cantități mari de lichide. Curățarea este foarte ușoară și rapidă.
Proiectată pentru utilizare cu toate mânerele cu diametrul găurii între 18 mm și 23 mm: Racleta de cauciuc de 75 cm lățime de la Kärcher. Lama dublă din burete negru se adaptează la suprafața și indepartează cantități mari de lichide. Curățarea este foarte ușoară și rapidă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|Avansat
|Lățime de lucru (cm)
|75
|Material
|PP / neopren, expandat
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,3
|Greutate ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|750 x 140 x 40
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|750 x 140 x 40
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă