Racletă ranforsată, 75 cm

Racleta de la Kärcher pentru apă, ranforsată, neagră, cu lățimea de 75 cm, pentru aplicații dificile și uscarea podelelor fără urme.

Fabricată din cauciuc spumat robust, întărită și cu o lățime de 75 cm, racleta pentru apă Kärcher se descurcă impresionant în aplicațiile dificile. Racleta neagră usucă podelele fără urme și curăță în mod fiabil crăpăturile.

Specificații tehnice

Date tehnice

Program Avansat / STANDARD / CLASSIC
Lățime de lucru (cm) 75
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 750 x 40 x 100
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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