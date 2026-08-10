Clește de gunoi 100 cm

Clește ergonomic de gunoi lung de 100 cm pentru colectarea confortabilă a murdăriei grosiere.

Cleștele lung de 100 cm este perfect pentru colectarea murdăriei grosiere într-un mod comod pentru spate. Designul ergonomic al cleștelui de gunoi îmbunătățește, de asemenea, siguranța la locul de muncă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Material Aluminiu / PP
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,3
Greutate ambalaj (kg) 0,3
Lungime (mm) 1000
Dimensiuni, ambalat (mm) 1040 x 160 x 270
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea uscată a pardoselilor
  • Maturare
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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