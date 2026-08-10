Clește de gunoi 100 cm
Clește ergonomic de gunoi lung de 100 cm pentru colectarea confortabilă a murdăriei grosiere.
Cleștele lung de 100 cm este perfect pentru colectarea murdăriei grosiere într-un mod comod pentru spate. Designul ergonomic al cleștelui de gunoi îmbunătățește, de asemenea, siguranța la locul de muncă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Material
|Aluminiu / PP
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,3
|Greutate ambalaj (kg)
|0,3
|Lungime (mm)
|1000
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|1040 x 160 x 270
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Curățarea uscată a pardoselilor
- Maturare