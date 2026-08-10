Mătură PVC 35 cm
Pentru curățarea eficientă a zonelor interioare și exterioare: mătură (35 cm) cu suport din lemn, peri tari din PVC rezistent și filet.
Mătură cu lățimea de 35 cm, cu suport din lemn și peri durabili din PVC, perfectă pentru îndepărtarea murdăriei libere în zonele interioare și exterioare. Filetul permite montarea unui mâner de aluminiu sau a unui mâner telescopic de aluminiu de la Kärcher.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Lățime de lucru (cm)
|35
|Material
|PVC / Lemn
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,5
Domenii de intrebuintare
- Maturare