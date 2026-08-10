Mătură PVC 60 cm
Mătură (60 cm) cu suport din lemn, peri tari din PVC rezistent și filet. Perfectă pentru curățarea eficientă a zonelor interioare și exterioare.
Mătură cu lățimea de 60 cm, cu suport din lemn și peri durabili din PVC, perfectă pentru îndepărtarea murdăriei libere în zonele interioare și exterioare. Filetul permite montarea mânerului de lemn corespunzător de la Kärcher.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|CLASSIC
|Lățime de lucru (cm)
|60
|Material
|PVC / Lemn
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|1
|Lungime (mm)
|600
Domenii de intrebuintare
- Maturare