Mătură PVC 60 cm

Mătură (60 cm) cu suport din lemn, peri tari din PVC rezistent și filet. Perfectă pentru curățarea eficientă a zonelor interioare și exterioare.

Mătură cu lățimea de 60 cm, cu suport din lemn și peri durabili din PVC, perfectă pentru îndepărtarea murdăriei libere în zonele interioare și exterioare. Filetul permite montarea mânerului de lemn corespunzător de la Kärcher.

Specificații tehnice

Date tehnice

Program CLASSIC
Lățime de lucru (cm) 60
Material PVC / Lemn
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 1
Lungime (mm) 600
Mătură PVC 60 cm
Domenii de intrebuintare
  • Maturare
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova