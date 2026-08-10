Suport mop pentru praf 60 cm

Suport mop pentru praf usor si rotativ la 360° (60 cm) pentru laveta de praf (60 cm). Ideal pentru curățarea chimică a suprafețelor mari pline cu obiecte și mobilier.

Suportul de mop pentru praf Kärcher de 60 cm este un suport ușor și rotativ 360° pentru mopuri de praf (60 cm). Deoarece mopul de bumbac se poate micșora ușor în timpul spălării în anumite circumstanțe, suporturile de fixare pot fi reglate individual. Conexiunea flexibilă a mânerului înseamnă că suportul de mop pentru praf este ideal pentru curățarea zonelor mari pline cu obiecte și mobilier. În plus, este ușor de ajuns la colțuri și margini - permitând o ștergere eficientă a prafului. Greutatea redusă a suportului de mop pentru praf permite utilizatorilor să lucreze fără efort și fără oboseală.

Specificații tehnice

Date tehnice

Program CLASSIC
Utilizarea textilelor Textile durabile
Lățime de lucru (cm) 60
Material PP
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l) (mm) 600 x 150
Suport mop pentru praf 60 cm
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea uscată a pardoselilor
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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