Suportul de mop pentru praf Kärcher de 80 cm este un suport ușor și rotativ 360° pentru mopuri de praf (80 cm). Deoarece mopul de bumbac se poate micșora ușor în timpul spălării în anumite circumstanțe, suporturile de fixare pot fi reglate individual. Conexiunea flexibilă a mânerului înseamnă că suportul de mop pentru praf este ideal pentru curățarea zonelor mari pline cu obiecte și mobilier. În plus, este ușor de ajuns la colțuri și margini - permitând o ștergere eficientă a prafului. Greutatea redusă a suportului de mop pentru praf permite utilizatorilor să lucreze fără efort și fără oboseală.