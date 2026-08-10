Suport mop pentru praf 80 cm
Suport mop pentru praf usor si rotativ la 360° (80 cm) pentru laveta de praf (80 cm). Ideal pentru curățarea chimică a suprafețelor mari pline cu obiecte și mobilier.
Suportul de mop pentru praf Kärcher de 80 cm este un suport ușor și rotativ 360° pentru mopuri de praf (80 cm). Deoarece mopul de bumbac se poate micșora ușor în timpul spălării în anumite circumstanțe, suporturile de fixare pot fi reglate individual. Conexiunea flexibilă a mânerului înseamnă că suportul de mop pentru praf este ideal pentru curățarea zonelor mari pline cu obiecte și mobilier. În plus, este ușor de ajuns la colțuri și margini - permitând o ștergere eficientă a prafului. Greutatea redusă a suportului de mop pentru praf permite utilizatorilor să lucreze fără efort și fără oboseală.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|CLASSIC
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Lățime de lucru (cm)
|80
|Material
|PP
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|800 x 90
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea uscată a pardoselilor