Mop micro-fibre Bendy and Bit
Cap de mop din microfibră pentru ramele Bendy și Bit.
Sistem cu perie flexibilă sau pliabilă. Cea mai bună soluție pentru o curățare rapidă și precisă a suprafețelor greu accesibile din punct de vedere al înălțimii, adâncimii sau înclinației.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Material
|PET
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 60
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,1
|Greutate ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|600 x 90
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|600 x 90 x 20
Domenii de intrebuintare
- Curățarea uscată a suprafețelor