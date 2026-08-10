Mop micro-fibre Bendy and Bit

Cap de mop din microfibră pentru ramele Bendy și Bit.

Sistem cu perie flexibilă sau pliabilă. Cea mai bună soluție pentru o curățare rapidă și precisă a suprafețelor greu accesibile din punct de vedere al înălțimii, adâncimii sau înclinației.

Specificații tehnice

Date tehnice

Material PET
Temperatura de spălare (°C) max. 60
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,1
Greutate ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l) (mm) 600 x 90
Dimensiuni, ambalat (mm) 600 x 90 x 20
Mop micro-fibre Bendy and Bit
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea uscată a suprafețelor
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Created with AI (artificial intelligence)

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