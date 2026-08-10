Perie rotunjită Lampo

Perie de panou rotunjită cu sistem de prindere Lampo pentru mânere și stâlpi telescopici.

Perie web pentru curățarea suprafețelor înalte de praf. Ideală pentru îndepărtarea pânzelor de păianjen.

Specificații tehnice

Date tehnice

Material PET
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,1
Greutate ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l) (mm) 350 x 100
Dimensiuni, ambalat (mm) 350 x 100 x 360

Echipament

  • Conexiune LAMPO
Perie rotunjită Lampo
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea uscată a suprafețelor
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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