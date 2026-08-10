Perie rotunjită Lampo
Perie de panou rotunjită cu sistem de prindere Lampo pentru mânere și stâlpi telescopici.
Perie web pentru curățarea suprafețelor înalte de praf. Ideală pentru îndepărtarea pânzelor de păianjen.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Material
|PET
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,1
|Greutate ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|350 x 100
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|350 x 100 x 360
Echipament
- Conexiune LAMPO
Domenii de intrebuintare
- Curățarea uscată a suprafețelor