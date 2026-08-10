Suport Bendy
Praf de șters flexibil, înclinabil până la 270°, cu clemă universală și mâner cu sistem Lampo cu capac detașabil.
Sistem cu perie flexibilă pentru praf. Ideal pentru curățarea suprafețelor rotunde, neregulate sau înguste.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Material
|Aluminiu / PP / cauciuc
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,3
|Greutate ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|600 x 60
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|600 x 60 x 20
Echipament
- Conexiune LAMPO
Domenii de intrebuintare
- Curățarea uscată a suprafețelor