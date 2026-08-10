Suport Bendy

Praf de șters flexibil, înclinabil până la 270°, cu clemă universală și mâner cu sistem Lampo cu capac detașabil.

Sistem cu perie flexibilă pentru praf. Ideal pentru curățarea suprafețelor rotunde, neregulate sau înguste.

Specificații tehnice

Date tehnice

Material Aluminiu / PP / cauciuc
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,3
Greutate ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l) (mm) 600 x 60
Dimensiuni, ambalat (mm) 600 x 60 x 20

Echipament

  • Conexiune LAMPO
Suport Bendy
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea uscată a suprafețelor
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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