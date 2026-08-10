Lavetă din microfibră pentru sticlă
Perfect pe suprafețe netede și lucioase.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|Avansat / STANDARD
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Material textil
|85% PET / 15% PA
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 60
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Cicluri de spălare¹⁾
|approx. 500
|Cantitatea (Bucată)
|5
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg/g/m²)
|0,1 / 215
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.
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Domenii de intrebuintare
- Suprafețe – curățare umedă