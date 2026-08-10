Lavetă din microfibră Premium, verde, 40x40 cm, 5 buc
Lavetă multifuncțională din microfibră, rezistentă și absorbantă.
Lavetă pentru curățarea manuală a suprafețelor. Ideală pentru orice tip de murdărie și suprafață.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Material
|80% PET / 20% PA
|Material textil
|Microfibre
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 90
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Cicluri de spălare¹⁾
|approx. 300
|Cantitatea (Bucată)
|5
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg/g/m²)
|0,2 / 250
|Greutate ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe – curățare umedă