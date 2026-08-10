Lavetă roșie Velma 38x40cm, 20 buc

Lavetă multifuncțională din material netesut termolipit, ideală pentru ștergerea prafului.

Lavetă pentru curățarea manuală a suprafețelor. Potrivită pentru toate tipurile de murdărie și suprafețe.

Specificații tehnice

Date tehnice

Utilizarea textilelor Textile durabile
Material 70% Viskose / 20% PP / 10% PE
Temperatura de spălare (°C) max. 60
Cicluri de spălare¹⁾ approx. 250
Cantitatea (Bucată) 20
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg) 0,4
Greutate ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l) (mm) 380 x 400

¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.

Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe – curățare umedă
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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