Lavetă roșie Velma 38x40cm, 20 buc
Lavetă multifuncțională din material netesut termolipit, ideală pentru ștergerea prafului.
Lavetă pentru curățarea manuală a suprafețelor. Potrivită pentru toate tipurile de murdărie și suprafețe.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Material
|70% Viskose / 20% PP / 10% PE
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 60
|Cicluri de spălare¹⁾
|approx. 250
|Cantitatea (Bucată)
|20
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
|0,4
|Greutate ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|380 x 400
¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe – curățare umedă