Pânză Allice Light, roșie, 38x38 cm, 20x
Pânză din microfibră multifuncțională, practică și absorbantă.
Pânză pentru curățarea manuală a suprafețelor. Ideală pentru orice tip de murdărie și suprafață.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Material
|80% PET / 20% PA
|Material textil
|Microfibre
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 90
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Cicluri de spălare¹⁾
|approx. 300
|Cantitatea (Bucată)
|20
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
|0,6
|Greutate ambalaj (kg)
|0,7
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe – curățare umedă