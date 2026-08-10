Masina de maturat-aspirat KM 105/100 R Bp Pack+KSSB

Masina de maturat-aspirat cu sistem de curatare a filtrului Tact, perie laterala unica, reglare automata a rolei de maturare principala in functie de uzuara prin sistemul Teach si noul concept de maturare.

Masina de maturat- aspirat configurabila individual, disponibila cu golire manuala a recipientului. Optional, peria rotativa laterala brevetata permite curatarea in colturi la o singura trecere! Curata la o singura trecere, spre deosebire de alte masini care necesita 5 - 7 treceri si nu mai este nevoie de curatare manuala. Pozitionarea rolei principale de stergere principale intre rotile din spate permite deplasarea peste borduri inalte, fara deteriorarea sistemului de maturare. Sistemul Teach regleaza automat rola principala, in functie de uzura, pentru rezultate de maturare consecvente, optime. Sunt disponibile trei optiuni de presiuni de contact, in functie de suprafata si de tipul de murdarie. O alta caracteristica este sistemul de curatare a filtrului Tact pentru operarea fara praf, alaturi de sistemul brevetat Kärcher Intelligent Key, care, printre altele, controleaza alocarea diferitelor drepturi de utilizator. Afisajul multifunctional ofera un meniu in 28 de limbi si afiseaza, de ex., informatiile privind uzura rolei principale sau presiunea de contact selectate.

Caracteristici si beneficii
Masina de maturat-aspirat KM 105/100 R Bp Pack+KSSB: Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii
Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii
Gata cu maturarea manuala suparatoare Curata in colturi la o singura trecere.
Masina de maturat-aspirat KM 105/100 R Bp Pack+KSSB: Sistem de curatare automata a filtrului Tact, inovator si extrem de eficient
Sistem de curatare automata a filtrului Tact, inovator si extrem de eficient
Curata constant porii pentru un rezultat de curatare optim Curatare automata
Masina de maturat-aspirat KM 105/100 R Bp Pack+KSSB: Sistem Teach
Sistem Teach
Corectie automata perie principala, in functie de uzura Pot fi selectate trei presiuni de contact, la apasarea unui buton
Kärcher Intelligent Key
  • Programabil in 28 de limbi
  • Atribuirea drepturilor de utilizator pentru setarile masinii
Perie principala pe ax spate
  • Rulare facila peste borduri
  • Acces comod la peria principala; peria poate fi inlocuita in mai putin de 5 minute
Panou de comanda
  • Datele masinii apar pe afisaj (de ex., afisarea uzurii periei principale)
  • Codificarea pe culori
Concept Power Plus
  • Puterea in exces generata in miscare este transferata catre baterie.
  • La rularea in panta, puterea suplimentara este utilizata pentru motor

Specificații tehnice

Date tehnice

Tracțiune Motor CC
Putere de antrenare (kW) 1,4
Angrenaj Electric
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 6300
Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) 8700
Lățime de lucru (mm) 640
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 1050
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1450
Capacitatea bateriei (Ah) 240
Tensiunea bateriei (V) 24
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 4
Recipient murdărie (l) 100
Capacitate de urcare (%) 12
Viteza de lucru (km/h) 6
Greutatea cu accesorii (kg) 506,1
Greutate, gata de funcționare (kg) 507
Greutate cu ambalaj (kg) 507,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1800 x 1250 x 1450

Scope of supply

  • Roti pneumatice
  • Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii

Echipament

  • Curățarea automată a filtrului
  • Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
  • Principiul măturării de deasupra capului
  • Actionare inainte
  • Actionare inapoi
  • Aspirare
  • Utilizare in exterior
  • Utilizare la interior
  • Contoar ore de functionare
  • Funcţie de maturare, cu oprire
  • Kärcher Intelligent Key
  • Sistem de pornire/oprire
  • Sistem Teach
  • Sistem Power Plus
  • Reglarea automata la uzura a periei valt principale
  • Curatarea filtrului Tact
  • Ecran multifunctional
  • Limbi de utilizare individuale / drepturile utilizatorului
  • Concept divizat de mentenanta
  • Posibilitate de prindere Home Base
  • Perie valt principala pe osia din spate
Masina de maturat-aspirat KM 105/100 R Bp Pack+KSSB
Domenii de intrebuintare
  • Parcari auto
  • Unitati de productie
  • Zone logistice
  • Hoteluri
  • Retail
  • Spatii de depozitare
  • Alei
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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