Masina de maturat-aspirat KM 105/100 R Bp Pack+KSSB
Masina de maturat-aspirat cu sistem de curatare a filtrului Tact, perie laterala unica, reglare automata a rolei de maturare principala in functie de uzuara prin sistemul Teach si noul concept de maturare.
Masina de maturat- aspirat configurabila individual, disponibila cu golire manuala a recipientului. Optional, peria rotativa laterala brevetata permite curatarea in colturi la o singura trecere! Curata la o singura trecere, spre deosebire de alte masini care necesita 5 - 7 treceri si nu mai este nevoie de curatare manuala. Pozitionarea rolei principale de stergere principale intre rotile din spate permite deplasarea peste borduri inalte, fara deteriorarea sistemului de maturare. Sistemul Teach regleaza automat rola principala, in functie de uzura, pentru rezultate de maturare consecvente, optime. Sunt disponibile trei optiuni de presiuni de contact, in functie de suprafata si de tipul de murdarie. O alta caracteristica este sistemul de curatare a filtrului Tact pentru operarea fara praf, alaturi de sistemul brevetat Kärcher Intelligent Key, care, printre altele, controleaza alocarea diferitelor drepturi de utilizator. Afisajul multifunctional ofera un meniu in 28 de limbi si afiseaza, de ex., informatiile privind uzura rolei principale sau presiunea de contact selectate.
Caracteristici si beneficii
Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturariiGata cu maturarea manuala suparatoare Curata in colturi la o singura trecere.
Sistem de curatare automata a filtrului Tact, inovator si extrem de eficientCurata constant porii pentru un rezultat de curatare optim Curatare automata
Sistem TeachCorectie automata perie principala, in functie de uzura Pot fi selectate trei presiuni de contact, la apasarea unui buton
Kärcher Intelligent Key
- Programabil in 28 de limbi
- Atribuirea drepturilor de utilizator pentru setarile masinii
Perie principala pe ax spate
- Rulare facila peste borduri
- Acces comod la peria principala; peria poate fi inlocuita in mai putin de 5 minute
Panou de comanda
- Datele masinii apar pe afisaj (de ex., afisarea uzurii periei principale)
- Codificarea pe culori
Concept Power Plus
- Puterea in exces generata in miscare este transferata catre baterie.
- La rularea in panta, puterea suplimentara este utilizata pentru motor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tracțiune
|Motor CC
|Putere de antrenare (kW)
|1,4
|Angrenaj
|Electric
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|6300
|Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
|8700
|Lățime de lucru (mm)
|640
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1050
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1450
|Capacitatea bateriei (Ah)
|240
|Tensiunea bateriei (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 4
|Recipient murdărie (l)
|100
|Capacitate de urcare (%)
|12
|Viteza de lucru (km/h)
|6
|Greutatea cu accesorii (kg)
|506,1
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|507
|Greutate cu ambalaj (kg)
|507,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1800 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Roti pneumatice
- Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii
Echipament
- Curățarea automată a filtrului
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Principiul măturării de deasupra capului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Kärcher Intelligent Key
- Sistem de pornire/oprire
- Sistem Teach
- Sistem Power Plus
- Reglarea automata la uzura a periei valt principale
- Curatarea filtrului Tact
- Ecran multifunctional
- Limbi de utilizare individuale / drepturile utilizatorului
- Concept divizat de mentenanta
- Posibilitate de prindere Home Base
- Perie valt principala pe osia din spate
Domenii de intrebuintare
- Parcari auto
- Unitati de productie
- Zone logistice
- Hoteluri
- Retail
- Spatii de depozitare
- Alei