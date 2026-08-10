Masina de spalat pardoseli B 40 W Bp DOSE

Caracteristici si beneficii
3 optiuni de baterie din care puteti alege
Întrerupător EASY Operation
  • Operare foarte usoara
  • Functiile de baza sunt controlate simplu prin comutatorul EASY
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
  • Pentru consumul redus de energie şi durată de viaţă mai lungă a bateriei.
  • Modul eco este extrem de silentios, optim pentru zonele sensibile la zgomot (de ex., spitale sau hoteluri).
Mecanism de tracțiune
  • Mers înainte şi înapoi.
  • Plynule nastavitelná rychlost.
Grinda de aspirare dreapta sau curbata
Sistem inovator KIK
  • Cheie galbena pentru operator, cheie gri pentru maistru.
  • Costuri de service reduse datorită lipsei greşelilor de operare
Forma practica a aparatului
  • Masina supla se poate manevra usor si in spatii stramte.
  • Forma asimetrică oferă cea mai bună vedere pe suprafaţa de curăţat.
Unitate de dozare a detergentilor DOSE
  • Dozare exacta si uniforma (reglabil pana la 3%).

Specificații tehnice

Date tehnice

Lățime de lucru perii (mm) 430
Lățime de lucru, aspirare (mm) 850
Rezervor apă curată / reciclată (l) 40 / 40
Baterie (V) 24
Puterea motorului (W) up to 1300
Greutate fără accesorii (kg) 65
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1212 x 520 x 1142

Echipament

  • DOSE
  • Mecanism de tracțiune
  • Tip de construcție rezervor-în-rezervor
Masina de spalat pardoseli B 40 W Bp DOSE
Masina de spalat pardoseli B 40 W Bp DOSE
Masina de spalat pardoseli B 40 W Bp DOSE
Masina de spalat pardoseli B 40 W Bp DOSE
Masina de spalat pardoseli B 40 W Bp DOSE

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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