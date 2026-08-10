Masina de spalat pardoseli B 40 W Bp DOSE
Caracteristici si beneficii
3 optiuni de baterie din care puteti alege
Întrerupător EASY Operation
- Operare foarte usoara
- Functiile de baza sunt controlate simplu prin comutatorul EASY
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Pentru consumul redus de energie şi durată de viaţă mai lungă a bateriei.
- Modul eco este extrem de silentios, optim pentru zonele sensibile la zgomot (de ex., spitale sau hoteluri).
Mecanism de tracțiune
- Mers înainte şi înapoi.
- Plynule nastavitelná rychlost.
Grinda de aspirare dreapta sau curbata
Sistem inovator KIK
- Cheie galbena pentru operator, cheie gri pentru maistru.
- Costuri de service reduse datorită lipsei greşelilor de operare
Forma practica a aparatului
- Masina supla se poate manevra usor si in spatii stramte.
- Forma asimetrică oferă cea mai bună vedere pe suprafaţa de curăţat.
Unitate de dozare a detergentilor DOSE
- Dozare exacta si uniforma (reglabil pana la 3%).
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru perii (mm)
|430
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|850
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|40 / 40
|Baterie (V)
|24
|Puterea motorului (W)
|up to 1300
|Greutate fără accesorii (kg)
|65
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1212 x 520 x 1142
Echipament
- DOSE
- Mecanism de tracțiune
- Tip de construcție rezervor-în-rezervor
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