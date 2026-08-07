Masina de spalat pardoseli B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
Mașina de frecat-aspirat, compactă, B 50 W Bp pentru curățarea umedă a podelei, cu componente robuste și durabile din aluminiu, cap de periere D 51 cu un singur disc și baterie AGM puternică, de 115 Ah.
Mașina de frecat-aspirat B 50 W Bp alimentată cu baterii este ideală pentru curățarea eficientă a podelei în medii industriale. Designul compact oferă o imagine de ansamblu mai bună și o manevrabilitate excelentă chiar și în zonele greu accesibile. Mașina de frecat-aspirat are un design robust, cu un cap de periere și o racletă din aluminiu turnat durabil. Racleta parabolica asigura o aspiratie perfecta, chiar si pe suprafete structurate si in curbe stranse. Capul de periere D 51 cu un singur disc oferă în mod fiabil rezultate de curățare remarcabile de întreținere sau curățare intermediară și funcționare silențioasă în timpul programului de lucru. Baterie AGM, de 115 Ah, este puternică și oferă o performanță ridicată pentru o perioadă lungă de funcționare. Tracțiunea facilitează funcționarea și reduce efortul fizic pentru utilizatori. Apa proaspătă este ușor de completat la orice robinet cu furtunul universal de umplere. Setările și informațiile avansate pot fi controlate cu ușurință de pe smartphone-ul dvs. cu aplicația „Machine connect”.
Caracteristici si beneficii
Mașină extrem de compactăPrivire de ansamblu bună și manevrabilitate excelentă. Manipulare ușoară, sigură și robustă pentru a preveni deteriorarea.
Aplicație pentru smartphone-uri „Machine connect”.Gamă extinsă de funcții și informații. Monitorizarea resurselor, creșterea productivității, pictograme informative pentru întreținere și depanare. Ajustarea parametrilor, editarea autorizațiilor KIK.
Cap de perie și racletă din aluminiu turnatComponente robuste și rezistente la uzură. Mai puține opriri ale mașinii și productivitate mai mare la costuri mai mici.
Racleta parabolica cu lamele de aspirare Linatex
- Aspirație perfectă, chiar și pe suprafețe structurate și în curbe strânse.
- Risc redus de alunecare și mai puțină reluare manuală.
Cap de perie D 51 cu un singur disc
- Silențios și eficient din punct de vedere energetic.
- Curățare în timpul orelor de lucru cu autonomie mare a bateriei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|510
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|850
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|50 / 50
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 3060
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1840
|Tipul bateriei
|fara intretinere
|Baterie (V/Ah)
|24 / 115
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 3
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 10
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|100 - 240
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50 - 60
|Viteza de conducere (km/h)
|max. 6
|Viteza periilor (rpm)
|140
|Presiunea de contact a periilor (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1400
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65
|Greutate totală admisă (kg)
|245
|Greutate fără accesorii (kg)
|177
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Scope of supply
- Perie disc: 1 Bucată
- Baterie
- Încărcător.
- Bară de aspirație, curbată
- Bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem cu două rezervoare
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Comutator selector Easy Operation
Video
Domenii de intrebuintare
- Perfect pentru curățarea clădirilor, în sectorul retail sau în clădiri publice
- Potrivit pentru curățarea podelelor din cantine, școli și spitale
- Pentru curățare de întreținere și curățare intermediară, de ex. în clădiri publice