Masina de spalat pardoseli B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
B 50 W Bp mașină de spălat compactă pentru curățarea podelei umede cu componente robuste din aluminiu, baterie AGM puternică de 115 Ah, cap de perie cu discuri D 51 și funcție de umplere automată/clătire automată.
Mașina de curățare compactă B 50 W Bp se mândrește cu un design deosebit de robust. Capul periei și racleta sunt fabricate din aluminiu turnat de lungă durată – pentru o aspirație excelentă chiar și pe suprafețe structurate și în coturi strânse. Capul de perie cu un singur disc D 51 oferă rezultate de curățare remarcabile atât în mod silențios, cât și fiabil, de la întreținere până la curățarea intermediară și chiar și în timpul orelor de funcționare. Bateria AGM de 115 Ah alimentează mașina de mers în spate și permite o durată lungă de funcționare. Designul compact al mașinii de mers în spate oferă o imagine de ansamblu și o manevrabilitate mai bune chiar și în zone deosebit de înguste. Tracțiunea cu roți facilitează funcționarea și reduce efortul fizic. Funcția de clătire automată permite curățarea fără contact a rezervorului de apă murdară, sistemul de umplere automată umplerea ușoară a rezervorului de apă proaspătă cu o funcție de oprire automată a apei. Apa proaspătă este ușor de completat la orice robinet cu furtunul universal de umplere. În plus, setările și informațiile avansate pot fi controlate cu ușurință de pe smartphone-ul tău cu aplicația „Machine connect”.
Caracteristici si beneficii
Mașină extrem de compactăPrivire de ansamblu bună și manevrabilitate excelentă. Manipulare ușoară, sigură și robustă pentru a preveni deteriorarea.
Aplicație pentru smartphone-uri „Machine connect”.Gamă extinsă de funcții și informații. Monitorizarea resurselor, creșterea productivității, pictograme informative pentru întreținere și depanare. Ajustarea parametrilor, editarea autorizațiilor KIK.
Cap de perie și racletă din aluminiu turnatComponente robuste și rezistente la uzură. Mai puține opriri ale mașinii și productivitate mai mare la costuri mai mici.
Racleta parabolica cu lamele de aspirare Linatex
- Aspirație perfectă, chiar și pe suprafețe structurate și în curbe strânse.
- Risc redus de alunecare și mai puțină reluare manuală.
Cap de perie D 51 cu un singur disc
- Silențios și eficient din punct de vedere energetic.
- Curățare în timpul orelor de lucru cu autonomie mare a bateriei.
Sistem Eco!Flow
- Permite dozarea apei în funcție de viteză.
- Rezultate de curățare constant bune, chiar și în curbe.
Sistem de clătire a rezervorului cu clătire automată
- Curățarea fără contact a rezervorului de apă murdară.
- Fără stropire.
Sistem de umplere automată cu apă proaspătă
- Umplerea rapidă și ușoară a rezervorului de apă proaspătă.
- Economie de timp în timpul procesului de curățare, fără preaplin datorită opririi automate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|510
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|850
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|50 / 50
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 3060
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1840
|Tipul bateriei
|fara intretinere
|Baterie (V/Ah)
|24 / 115
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 3
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 10
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|100 - 240
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50 - 60
|Viteza de conducere (km/h)
|max. 6
|Viteza periilor (rpm)
|140
|Presiunea de contact a periilor (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1400
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65
|Greutate totală admisă (kg)
|245
|Greutate fără accesorii (kg)
|171
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Scope of supply
- Perie disc: 1 Bucată
- Baterie
- Încărcător.
- Bară de aspirație, curbată
- Bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem cu două rezervoare
- Sistem de clătire a rezervorului
- Indicator nivel de apă proaspătă: Prin presiunea apei
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Auto-Fill
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Cu dozarea apei în funcție de viteză
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Comutator selector Easy Operation
Video
Domenii de intrebuintare
- Perfect pentru curățarea clădirilor, în sectorul retail sau în clădiri publice
- Potrivit pentru curățarea podelelor din cantine, școli și spitale
- Pentru curățare de întreținere și curățare intermediară, de ex. în clădiri publice