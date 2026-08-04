Mașina de curățare compactă B 50 W Bp se mândrește cu un design deosebit de robust. Capul periei și racleta sunt fabricate din aluminiu turnat de lungă durată – pentru o aspirație excelentă chiar și pe suprafețe structurate și în coturi strânse. Capul de perie cu un singur disc D 51 oferă rezultate de curățare remarcabile atât în ​​mod silențios, cât și fiabil, de la întreținere până la curățarea intermediară și chiar și în timpul orelor de funcționare. Bateria AGM de 115 Ah alimentează mașina de mers în spate și permite o durată lungă de funcționare. Designul compact al mașinii de mers în spate oferă o imagine de ansamblu și o manevrabilitate mai bune chiar și în zone deosebit de înguste. Tracțiunea cu roți facilitează funcționarea și reduce efortul fizic. Funcția de clătire automată permite curățarea fără contact a rezervorului de apă murdară, sistemul de umplere automată umplerea ușoară a rezervorului de apă proaspătă cu o funcție de oprire automată a apei. Apa proaspătă este ușor de completat la orice robinet cu furtunul universal de umplere. În plus, setările și informațiile avansate pot fi controlate cu ușurință de pe smartphone-ul tău cu aplicația „Machine connect”.