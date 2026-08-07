Mașina de frecat-aspirat B 50 W Bp alimentată cu baterii este ideală pentru curățarea eficientă a podelei în medii industriale. Designul compact oferă o imagine de ansamblu mai bună și o manevrabilitate excelentă chiar și în zonele greu accesibile. Capul de periere și racleta din aluminiu turnat fac ca mașina de frecat-aspirat să fie extrem de robustă și durabilă. Racleta parabolica asigura o aspiratie perfecta, chiar si pe suprafete neuniforme si in curbe stranse. Capul de periere R 55 asigură o curățare remarcabilă – în special pe suprafețele structurate. Bateria AGM integrată furnizează 115 Ah si oferă performantă ridicată pentru o perioadă lungă de funcționare. Tracțiunea facilitează funcționarea și, prin urmare, reduce solicitarea fizică a utilizatorilor. Funcția de clătire automată permite curățarea fără contact a rezervorului de apă murdară, sistemul de umplere automată oferă umplerea ușoară a rezervorului de apă proaspătă și are o funcție de oprire automată a apei. Apa proaspătă este ușor de completat la orice robinet cu furtunul universal de umplere. În plus, setările și informațiile avansate pot fi controlate cu ușurință de pe smartphone-ul tău cu aplicația „Machine connect”.