Masina de spalat pardoseli BD 38/12 C Bp Pack

Usoara, silentioasa si agila: Masina de frecat/aspirat BD 38/12 C cu cap disc este echipata cu un acumulator litiu-ion de inalta performanta, cu incarcare rapida si mod eco!efficiency .

Foarte manevrabila, usor de utilizat si usor de intretinut, masina de frecat-aspirat BD 38/12 C este un instrument foarte profesionist si eficient de curatare a suprafetelor mici si aglomerate. Aparatul este echipat cu o perie disc cu diametrul de 38 cm. Noul acumulator litiu-ion are o durata prelungita de functionare, ceea ce il face de trei ori mai durabil decat acumulatorii cu plumb conventionali. Nu necesita intretinere si este usor de reincarcat. Modul eco-eficienta reduce consumul de energie, creste durata de functionare si reduce nivelul de zgomot cu aproximativ 40%. BD 38/12 C, care este cu 35% mai usor decat alte aparate din aceasta clasa de aparate, va ajuta sa negociati etapele si faciliteaza transportul.

Caracteristici si beneficii
Acumulator litiu-ion de inalta performanta
  • Intretinerea nu este necesara in ciuda unei durate de viata cu trei ani mai mare fata de acumulatorii conventionali.
  • Reincarcare rapida (complet incarcat in 3 ore, semi-incarcat intr-o ora).
  • Se poate reincarca partial intre operatiuni, daca este cazul.
Incarcator incorporat de inalta performanta inclus
  • Incarcatorul este incorporat pe masina, permitand reincarcarea in orice moment.
  • Poate fi reincarcat complet in trei ore sau incarcat pe jumatate intr-o ora. (Sunt posibile incarcari temporare in orice moment).
  • Incarcatorul se opreste automat. Nu foloseste energie in modul de asteptare.
Design extrem de usor
  • 35% mai usor decat produsele similare.
  • Ruleaza mai usor pe trepte, peste obstacole si pe scari.
  • Usor de manevrat si simplu de transportat cu vehicule.
Tehnologie fiabila a discurilor
  • Efect foarte bun de curatare pe suprafete netede.
  • Adecvat pentru utilizarea cu perii si paduri.
  • Peria este inclusa in furnitura.
Bara de aspirare montata direct in spatele periei
  • Aspirare optima – chiar si in curbe.
  • Usor de ridicat cu ajutorul pedalei.
Dimensiuni compacte.
  • Mersul pe langa perete este posibil la un unghi de 90 de grade
  • Dispozitivul nu este prevazut cu proeminente.
  • Manipulare simpla
Maner rabatabil
  • Depozitare compacta.
  • Poate fi transportat si in vehicule mici.
Maner ajustabil pe inaltime
  • Poate fi adaptat usor pentru a corespunde inaltimii operatorului.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm) 380
Lățime de lucru, aspirare (mm) 480
Rezervor apă curată / reciclată (l) 12 / 12
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 1520
Randament practic pe suprafață (m²/h) 1140
Tipul bateriei Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,2 / 21
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 1,5
Timp de încărcare a bateriei (h) approx. 2,7
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Viteza periilor (rpm) 180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 25 - 30 / 16 - 20
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm) 1050
Consumul de apă (l/min) 1
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 65
Puterea motorului (W) 500
Culoarea antracit
Greutate totală admisă (kg) 48
Greutate fără accesorii (kg) 36
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 995 x 495 x 1090

Scope of supply

  • Perie disc: 1 Bucată
  • Baterie și încărcător inclus pe aparat
  • Roți de transport
  • Bară de aspirație, curbată

Echipament

  • Sistem cu două rezervoare
