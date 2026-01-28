Masina de spalat pardoseli BD 43/25 C Bp Pack
Mașina de spălat pardoseli pe acumulatori (76 Ah) BD 43/25 C Bp Pack, cu tehnologie pe disc, este extrem de eficientă pentru curățarea profundă și de întreținere a suprafețelor de până la 900 m².
Mașina de spălat pardoseli pe acumulatori BD 43/25 C Bp Pack, cu acționare prin împingere și tehnologie pe disc, are o lățime de lucru de 43 cm și un rezervor de 25 litri. Aceste caracteristici o fac ideală pentru curățarea profundă și de întreținere, într-un mod economic, pe suprafețe de până la 900 m². Datorită manevrabilității excelente, este perfectă pentru zone aglomerate. Raclete drepte sau curbate sunt disponibile opțional, pentru a adapta mașina la condițiile specifice ale pardoselii. Funcționează cu un acumulator de 24 V, 76 Ah, iar un încărcător suplimentar este inclus. Sistemul EASY Operation, cu elemente de control galbene, asigură o utilizare simplă și un timp de instruire minim. În plus, curățarea și întreținerea mașinii sunt de asemenea foarte ușoare.
Caracteristici si beneficii
Elemente de control robuste si durabile
Operare usoara datorita panoului EASY- Operation
Aparat mic, compact
Compartiment mare pentru toate tipurile de acumulatori
Sistem comod Home Base
Model de baza accesibil in clasa 25-35 litri
Elemente de control galbene, foarte vizibile
Acumulator 76 Ah si incarcator separat inclus
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|430
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|750
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|25 / 25
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|1720
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|860
|Tipul bateriei
|fara intretinere
|Baterie (V/Ah)
|24 / 76
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 8,7
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|66
|Puterea motorului (W)
|1100
|Culoarea
|antracit
|Greutate totală admisă (kg)
|115
|Greutate fără accesorii (kg)
|40
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Perie disc: 1 Bucată
- Baterie
- Încărcător.
- Racletă, în formă de V
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
Video