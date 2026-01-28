Masina de spalat pardoseli BD 43/25 C Bp Pack

Mașina de spălat pardoseli pe acumulatori (76 Ah) BD 43/25 C Bp Pack, cu tehnologie pe disc, este extrem de eficientă pentru curățarea profundă și de întreținere a suprafețelor de până la 900 m².

Mașina de spălat pardoseli pe acumulatori BD 43/25 C Bp Pack, cu acționare prin împingere și tehnologie pe disc, are o lățime de lucru de 43 cm și un rezervor de 25 litri. Aceste caracteristici o fac ideală pentru curățarea profundă și de întreținere, într-un mod economic, pe suprafețe de până la 900 m². Datorită manevrabilității excelente, este perfectă pentru zone aglomerate. Raclete drepte sau curbate sunt disponibile opțional, pentru a adapta mașina la condițiile specifice ale pardoselii. Funcționează cu un acumulator de 24 V, 76 Ah, iar un încărcător suplimentar este inclus. Sistemul EASY Operation, cu elemente de control galbene, asigură o utilizare simplă și un timp de instruire minim. În plus, curățarea și întreținerea mașinii sunt de asemenea foarte ușoare.

Caracteristici si beneficii
Elemente de control robuste si durabile
Operare usoara datorita panoului EASY- Operation
Aparat mic, compact
Compartiment mare pentru toate tipurile de acumulatori
Sistem comod Home Base
Model de baza accesibil in clasa 25-35 litri
Elemente de control galbene, foarte vizibile
Acumulator 76 Ah si incarcator separat inclus

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm) 430
Lățime de lucru, aspirare (mm) 750
Rezervor apă curată / reciclată (l) 25 / 25
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 1720
Randament practic pe suprafață (m²/h) 860
Tipul bateriei fara intretinere
Baterie (V/Ah) 24 / 76
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 2
Timp de încărcare a bateriei (h) approx. 8,7
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 230 / 50 - 60
Viteza periilor (rpm) 180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Consumul de apă (l/min) max. 2,7
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 66
Puterea motorului (W) 1100
Culoarea antracit
Greutate totală admisă (kg) 115
Greutate fără accesorii (kg) 40
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Perie disc: 1 Bucată
  • Baterie
  • Încărcător.
  • Racletă, în formă de V

Echipament

  • Sistem cu două rezervoare
Masina de spalat pardoseli BD 43/25 C Bp Pack

