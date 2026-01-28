Mașina de spălat pardoseli pe acumulatori BD 43/25 C Bp Pack, cu acționare prin împingere și tehnologie pe disc, are o lățime de lucru de 43 cm și un rezervor de 25 litri. Aceste caracteristici o fac ideală pentru curățarea profundă și de întreținere, într-un mod economic, pe suprafețe de până la 900 m². Datorită manevrabilității excelente, este perfectă pentru zone aglomerate. Raclete drepte sau curbate sunt disponibile opțional, pentru a adapta mașina la condițiile specifice ale pardoselii. Funcționează cu un acumulator de 24 V, 76 Ah, iar un încărcător suplimentar este inclus. Sistemul EASY Operation, cu elemente de control galbene, asigură o utilizare simplă și un timp de instruire minim. În plus, curățarea și întreținerea mașinii sunt de asemenea foarte ușoare.