Masina de spalat pardoseli BD 50/50 C Bp Classic
Mașina de spălat pardoseli BD 50/50 C Bp Classic este un model accesibil, compact din categoria de masini de spălat pardoseli cu baterii. BD 50/50 C Bp Classic poate curăța suprafațe de până la 2000 m² / h.
BD 50/50 C Bp Classic oferă o vedere clară asupra zonei de curățat datorită dimensiunilor compacte ale acestei mașini de spălat pardoseli cu acumulator și tehnologie disc. Folosirea acestei mașini este foarte facilă cu panoul de comandă EASY de la Kärcher. Caracteristicile mașinii au fost reduse la cele mai importante setări și funcții pentru a permite utilizarea cu instrucțiuni scurte. Recomandăm BD 50/50 C Bp Classic pentru utilizarea în supermarketuri, hoteluri, clinici sau spitale.
Caracteristici si beneficii
Echipat cu supapă electromagnetică și roți de transport pentru confort maximSupapă electromagnetică pentru oprirea automată a apei după eliberarea declanșatorului automat. Rola pliabilă de transport face posibilă metoda comodă în două etape. Rola pliabilă de transport ușurează considerabil transportul mașinii.
Operare usoara datorita panoului EASY- OperationSimboluri intuitive si panou de control simplu Etape scurte de acomodare Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit.
Model de bază, la un preț accesibilExcelent raport pret-randament Redus la cele mai importante funcții.
Volum mare al rezervorului cu dimensiuni compacte
- Extrem de manevrabil.
- Oferă o perspectivă bună asupra suprafeței de curățat.
Compartiment mare pentru toate tipurile de acumulatori
- Compartiment ușor accesibil pentru acumulatori pentru înlocuirea acumulatorului.
- Potrivit si pentru lucru in multe schimburi
Sistem Home Base
- Opțiuni pentru fixarea altor accesorii, piese sau echipamente.
- Ustensile suplimentare de curatare pot fi transportate pe aparat
Panou EASY de operare
- Operare cu 1 comutator.
- Foarte ușor de utilizat
Atribuirea simplă a funcțiilor cu elemente de operare de culoare galbenă
- Timp scurt de învățare, chiar și pentru personalul neinstruit.
Elemente de comandă robuste și rezistente
- Potrivită pentru utilizarea zilnică.
- Extrem de durabilă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|510
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|900
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|50 / 50
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 2040
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1200
|Baterie (V)
|24
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1240
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,3
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|66 - 66
|Puterea motorului (W)
|max. 1100
|Greutate fără accesorii (kg)
|52
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Perie disc: 1 Bucată
- Racletă, în formă de V
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
Video