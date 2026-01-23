Masina de spalat pardoseli BD 50/50 C Bp Classic

Mașina de spălat pardoseli BD 50/50 C Bp Classic este un model accesibil, compact din categoria de masini de spălat pardoseli cu baterii. BD 50/50 C Bp Classic poate curăța suprafațe de până la 2000 m² / h.

BD 50/50 C Bp Classic oferă o vedere clară asupra zonei de curățat datorită dimensiunilor compacte ale acestei mașini de spălat pardoseli cu acumulator și tehnologie disc. Folosirea acestei mașini este foarte facilă cu panoul de comandă EASY de la Kärcher. Caracteristicile mașinii au fost reduse la cele mai importante setări și funcții pentru a permite utilizarea cu instrucțiuni scurte. Recomandăm BD 50/50 C Bp Classic pentru utilizarea în supermarketuri, hoteluri, clinici sau spitale.

Caracteristici si beneficii
Masina de spalat pardoseli BD 50/50 C Bp Classic: Echipat cu supapă electromagnetică și roți de transport pentru confort maxim
Echipat cu supapă electromagnetică și roți de transport pentru confort maxim
Supapă electromagnetică pentru oprirea automată a apei după eliberarea declanșatorului automat. Rola pliabilă de transport face posibilă metoda comodă în două etape. Rola pliabilă de transport ușurează considerabil transportul mașinii.
Masina de spalat pardoseli BD 50/50 C Bp Classic: Operare usoara datorita panoului EASY- Operation
Operare usoara datorita panoului EASY- Operation
Simboluri intuitive si panou de control simplu Etape scurte de acomodare Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit.
Masina de spalat pardoseli BD 50/50 C Bp Classic: Model de bază, la un preț accesibil
Model de bază, la un preț accesibil
Excelent raport pret-randament Redus la cele mai importante funcții.
Volum mare al rezervorului cu dimensiuni compacte
  • Extrem de manevrabil.
  • Oferă o perspectivă bună asupra suprafeței de curățat.
Compartiment mare pentru toate tipurile de acumulatori
  • Compartiment ușor accesibil pentru acumulatori pentru înlocuirea acumulatorului.
  • Potrivit si pentru lucru in multe schimburi
Sistem Home Base
  • Opțiuni pentru fixarea altor accesorii, piese sau echipamente.
  • Ustensile suplimentare de curatare pot fi transportate pe aparat
Panou EASY de operare
  • Operare cu 1 comutator.
  • Foarte ușor de utilizat
Atribuirea simplă a funcțiilor cu elemente de operare de culoare galbenă
  • Timp scurt de învățare, chiar și pentru personalul neinstruit.
Elemente de comandă robuste și rezistente
  • Potrivită pentru utilizarea zilnică.
  • Extrem de durabilă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm) 510
Lățime de lucru, aspirare (mm) 900
Rezervor apă curată / reciclată (l) 50 / 50
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) max. 2040
Randament practic pe suprafață (m²/h) 1200
Baterie (V) 24
Viteza periilor (rpm) 180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm) 1240
Consumul de apă (l/min) max. 2,3
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 66 - 66
Puterea motorului (W) max. 1100
Greutate fără accesorii (kg) 52
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Perie disc: 1 Bucată
  • Racletă, în formă de V

Echipament

  • Sistem cu două rezervoare
Masina de spalat pardoseli BD 50/50 C Bp Classic

Video

Accesorii
Detergenti
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova