Masina de spalat pardoseli BD 70/75 W Classic Bp

Mașină de spălat pardoseli condusă manual BD 70/75 W Classic Bp cu rezervor de 75 litri și cap de frecare cu două discuri. Foarte ușor de utilizat și extrem de versatilă.

Concept simplu, uşor de utilizat, cu întreținere facilă: mașina de spălat pardoseli condusă manual, alimentată cu acumulatori BD 70/75 W Classic Bp este extrem de uşor de utilizat şi oferă performanţe excelente de curăţare mulțumită capului de frecare cu două perii disc, cu presiune reglabilă de contact a periei şi racletă din aluminiu. Mașina robustă, extrem de compactă este, de asemenea, extrem de manevrabilă și versatilă. Volumul rezervorului de 75 de litri asigură fără efort și timpi lungi de funcţionare.

Caracteristici si beneficii
Capul de frecare și racleta sunt fabricate din aluminiu durabil
Concept robust al mașinii pentru condiții dure de lucru cu număr minim de defecțiuni. Concepută inclusiv pentru aplicații în condiții dure.
Conceptul de operare extrem de simplu
Toate funcțiile mașinii pot fi operate cu ajutorul comutatoarelor și butoanelor. Comenzi codificate pe culori pentru operare ușoară și timpi de învățare scurți.
Design compact şi robust
Mașină foarte versatilă, ușor de manevrat, care oferă o vedere de ansamblu bună. Reduce riscul deteriorării mașinii sau a echipamentului.
Presiunea de contact a periei poate fi reglată în funcție de necesități
  • Presiunea de contact poate fi mărită de la 30 la 50 de kilograme în funcție de necesități.
  • Presiune de contact mai mică atunci când există doar puțină murdărie sau dacă podeaua este delicată.
  • Presiune de contact ridicată pentru îndepărtarea murdăriei persistente sau a stratului de acoperire.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm) 705
Lățime de lucru, aspirare (mm) 1030
Rezervor apă curată / reciclată (l) 75 / 75
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) max. 3525
Randament practic pe suprafață (m²/h) 2115
Baterie (V) 24
Viteza de conducere (km/h) max. 5
Viteza periilor (rpm) 180 - 180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Consumul de apă (l/min) max. 2,75
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 63 - 65
Puterea motorului (W) max. 1850
Greutate totală admisă (kg) 325
Greutate fără accesorii (kg) 100
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Perie disc: 2 Bucată
  • racletă, înclinată

Echipament

  • Mecanism de tracțiune
  • Sistem cu două rezervoare
Masina de spalat pardoseli BD 70/75 W Classic Bp

Domenii de intrebuintare
  • Ideală pentru curățarea magazinelor cu amănuntul, a centrelor comerciale și a magazinelor de feronerie
  • Ideală pentru curățarea aeroporturilor, în industrie și în industria transporturilor
  • Deosebit de potrivit pentru furnizorii de servicii pentru întreținerea clădirilor, de exemplu în sălile de sport
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

