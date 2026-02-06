Masina de spalat pardoseli BD 70/75 W Classic Bp
Mașină de spălat pardoseli condusă manual BD 70/75 W Classic Bp cu rezervor de 75 litri și cap de frecare cu două discuri. Foarte ușor de utilizat și extrem de versatilă.
Concept simplu, uşor de utilizat, cu întreținere facilă: mașina de spălat pardoseli condusă manual, alimentată cu acumulatori BD 70/75 W Classic Bp este extrem de uşor de utilizat şi oferă performanţe excelente de curăţare mulțumită capului de frecare cu două perii disc, cu presiune reglabilă de contact a periei şi racletă din aluminiu. Mașina robustă, extrem de compactă este, de asemenea, extrem de manevrabilă și versatilă. Volumul rezervorului de 75 de litri asigură fără efort și timpi lungi de funcţionare.
Caracteristici si beneficii
Capul de frecare și racleta sunt fabricate din aluminiu durabilConcept robust al mașinii pentru condiții dure de lucru cu număr minim de defecțiuni. Concepută inclusiv pentru aplicații în condiții dure.
Conceptul de operare extrem de simpluToate funcțiile mașinii pot fi operate cu ajutorul comutatoarelor și butoanelor. Comenzi codificate pe culori pentru operare ușoară și timpi de învățare scurți.
Design compact şi robustMașină foarte versatilă, ușor de manevrat, care oferă o vedere de ansamblu bună. Reduce riscul deteriorării mașinii sau a echipamentului.
Presiunea de contact a periei poate fi reglată în funcție de necesități
- Presiunea de contact poate fi mărită de la 30 la 50 de kilograme în funcție de necesități.
- Presiune de contact mai mică atunci când există doar puțină murdărie sau dacă podeaua este delicată.
- Presiune de contact ridicată pentru îndepărtarea murdăriei persistente sau a stratului de acoperire.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|705
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1030
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|75 / 75
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 3525
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|2115
|Baterie (V)
|24
|Viteza de conducere (km/h)
|max. 5
|Viteza periilor (rpm)
|180 - 180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,75
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|63 - 65
|Puterea motorului (W)
|max. 1850
|Greutate totală admisă (kg)
|325
|Greutate fără accesorii (kg)
|100
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Perie disc: 2 Bucată
- racletă, înclinată
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem cu două rezervoare
Domenii de intrebuintare
- Ideală pentru curățarea magazinelor cu amănuntul, a centrelor comerciale și a magazinelor de feronerie
- Ideală pentru curățarea aeroporturilor, în industrie și în industria transporturilor
- Deosebit de potrivit pentru furnizorii de servicii pentru întreținerea clădirilor, de exemplu în sălile de sport