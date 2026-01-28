Masina de spalat pardoseli BR 30/1 C Bp Pack 18/25
BR 30/1 C Bp este un mop electric profesional, acționat de baterie, conceput pentru întreținerea și curățarea podelei în spații mici. Oferă o performanță superioară de curățare și uscare prin intermediul tehnologiei cu role din microfibră, perfectă pentru toate tipurile de pardoseală, inclusiv pardoselile cu gresie și suprafețe de sigurantă.
Caracteristici si beneficii
Rezultate excelente de curățareCu până la 20% rezultate mai bune decât curățarea manuală a podelei. Îndepărtare temeinică a apei murdare, agenților de curățare, murdăriei grosiere și firelor de păr. Crește calitatea curățării și nivelul de igienă.
Timp de uscare redusTimp de uscare cu până la 60% mai scurt decât curățarea manuală. Timpul scurt de uscare reduce riscul de alunecare pe podele umede. Timpul redus de curățare înseamnă productivitate mai mare și costuri mai mici.
Nivel ridicat de igienăÎndepărtare temeinică a apei murdare, agenților de curățare, murdăriei grosiere și firelor de păr. Proces de curățare igienic pentru siguranță sporită la locul de muncă. Risc mai mic de contaminare încrucișată și transmitere a agenților patogeni.
Poziție de parcare cu suporturi dedicate
- Nicio atingere între rolele umede și podea în poziția de parcare.
- Role cu uscare rapidă.
Baterie litiu-ion interschimbabilă
- Compatibil cu echipamentele din platforma de baterii de 18 V din Kärcher Battery Universe.
- Durată de viață lungă și autonomie extinsă, timp scurt de încărcare, posibilitate de încărcare intermediară.
- Cu până la 25% mai productiv decât echipamentele cu cablu.
Funcție integrată de pre-măturare cu pieptene pentru păr
- Reduce și chiar elimină necesitatea ștergerii prafului și aspirării.
- Reduce timpul de curățare cu până la 50%.
- Reduce costurile totale de operare și costurile de curățare cu până la 50%.
Design compact și extrem de robust
- Componente de înaltă calitate și durabile, fabricate din metal.
- Pentru performanță ridicată și costuri reduse de întreținere.
Potrivit pentru dezinfecția podelelor cu Detergent Dezinfectant RM 732
- Reduce și chiar previne transmiterea agenților patogeni, inclusiv SARS-CoV-2.
- Creează un mediu curat din punct de vedere igienic.
- Un standard ridicat de igienă la locul de muncă reduce numărul de zile de absență din motive medicale.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|300
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|1 / 0,7
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|200
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion detașabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|max. 150 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 45
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|44 / 70
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Viteza periilor (rpm)
|500 - 650
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|40
|Consumul de apă (ml/min)
|30
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|max. 55
|Puterea motorului (W)
|70
|Greutate totală admisă (kg)
|11
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Perie rolă: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
Domenii de intrebuintare
- Soluția ideală pentru birouri, cabinete medicale, zone de recepție, hoteluri și restaurante.
- Potrivit pentru curățarea podelelor din cantine, școli și spitale
- Ideal pentru birouri, cladiri de birouri, hoteluri, restaurante, cabinete de avocatura, spitale si scoli