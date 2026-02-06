Acest aparat este usor de utilizat ca un aspirator perie. Exercita o presiune de contact de 10 ori mai mare fata de curatarea manuala cu mopul, avand totodata si un randament mult mai bun. Si asta la o viteza de circa 1500 rotatii. Aparatul poate aspira inainte si inapoi. Razuitoarele pot fi ridicate in cazul murdariei persistente. Aceasta permite o perioada mai lunga de contact pentru folta de curatare.