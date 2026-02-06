Masina de spalat pardoseli BR 30/4 C Adv
Masina de frecat aspirat BR 30/4 C este usoara si compacta, cantarind doar 12 kg - ideala pentru aspirarea suprafetelor intre 20 - 200 metri patrati ca o alternativa foarte buna la curatarea manuala. Pardoselile raman uscate si nealunecoase imediat dupa curatare. Potrivite pentru curatarea magazinelor mici, restaurantelor, benzinariilor, zonelor igienice, hotelurilor si zonelor de servire a mesei sau ca ajutor suplimentar pe langa o masina de frecat aspirat deja existenta. Cu aspirare manuala pentru colturi inaccesibile. Este dotata cu role din microfibre pentru curatarea placilor ceramice mici.
Acest aparat este usor de utilizat ca un aspirator perie. Exercita o presiune de contact de 10 ori mai mare fata de curatarea manuala cu mopul, avand totodata si un randament mult mai bun. Si asta la o viteza de circa 1500 rotatii. Aparatul poate aspira inainte si inapoi. Razuitoarele pot fi ridicate in cazul murdariei persistente. Aceasta permite o perioada mai lunga de contact pentru folta de curatare.
Caracteristici si beneficii
Rola cilindru cu rotire rapidaO presiune de contact de 10 ori mai mare ca si la curatarea manuala Peria cilindrica curata si suprafete structurate sau rosturi Rola asigura rularea automata inainte astfel incat aparatul sa nu trebuiasca sa fie impins
Imediat uscatLamelele de aspirare moi aspira umezeala - inainte si inapoi. Pentru o curatare intensa, aspirarea poate fi oprita folosind pedala de picior
Rezervoare detasabile
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Actionare cu curent
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|300
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|300
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|4 / 4
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|200
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|130
|Viteza periilor (rpm)
|1450
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|100
|Consumul de apă (l/min)
|0,3
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|max. 72
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Puterea motorului (W)
|820
|Culoarea
|antracit
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|495 x 340 x 1145
Scope of supply
- Perie rolă: 1 Bucată
- Rola din microfibre: 1 Bucată
- Roți de transport
- 2 lama de aspirare, dreapta: 1 Bucată
- Aspirare manuală
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Actionare cu curent
