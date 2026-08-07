Aniversarea a 90 de ani Kärcher: BR 30/4 C Anniversary Edition în negru este la fel de ușor de manevrat ca un aspirator vertical cu perie. În comparație cu spălarea convențională, mașina are avantajul unei presiuni de contact de zece ori mai mare pentru o performanță de curățare semnificativ mai mare. Adăugați la aceasta o viteză a rolei de aproximativ 1500 de rotații. Aspirația funcționează fie înainte, fie înapoi. Racletele pot fi ridicate și pentru murdărie încăpățânată. Aceasta crește timpul de contact pentru apa de curățare. Podeaua este uscată imediat după curățare, ceea ce reduce riscul de alunecare și permite să fie călcată din nou pe ea. Perfect pentru curățarea magazinelor mai mici, restaurantelor, benzinăriilor, supermarketurilor, facilităților sanitare, zonelor de autoservire a hotelului sau poate fi folosit alături de mașinile de spălat cu uscare existente. O rolă din microfibră este, de asemenea, inclusă în pachetul de livrare al ediției aniversare.