Masina de spalat pardoseli BR 30/4 C Anniversary Edition
Mașina de frecat-aspirat foarte compactă și ușoară BR 30/4 C Anniversary Edition în negru este alternativa inovatoare și puternică la curățarea manuală a suprafețelor de până la 200 m².
Aniversarea a 90 de ani Kärcher: BR 30/4 C Anniversary Edition în negru este la fel de ușor de manevrat ca un aspirator vertical cu perie. În comparație cu spălarea convențională, mașina are avantajul unei presiuni de contact de zece ori mai mare pentru o performanță de curățare semnificativ mai mare. Adăugați la aceasta o viteză a rolei de aproximativ 1500 de rotații. Aspirația funcționează fie înainte, fie înapoi. Racletele pot fi ridicate și pentru murdărie încăpățânată. Aceasta crește timpul de contact pentru apa de curățare. Podeaua este uscată imediat după curățare, ceea ce reduce riscul de alunecare și permite să fie călcată din nou pe ea. Perfect pentru curățarea magazinelor mai mici, restaurantelor, benzinăriilor, supermarketurilor, facilităților sanitare, zonelor de autoservire a hotelului sau poate fi folosit alături de mașinile de spălat cu uscare existente. O rolă din microfibră este, de asemenea, inclusă în pachetul de livrare al ediției aniversare.
Caracteristici si beneficii
Rola cilindru cu rotire rapida
- O presiune de contact de 10 ori mai mare ca si la curatarea manuala
- Peria cilindrica curata si suprafete structurate sau rosturi
- Rola asigura rularea automata inainte astfel incat aparatul sa nu trebuiasca sa fie impins
Imediat uscat
- Lamelele de aspirare moi aspira umezeala - inainte si inapoi.
- Podeaua poate fi utilizata imediat
- Pentru o curatare intensa, aspirarea poate fi oprita folosind pedala de picior
Asipirarea poate fi inchisa
- Aspirarea poate fi oprita prin intrerupator la picior
- Pentru o curatare in detaliu poate fi in primul pas imprastiata flota de curatare si in al doilea pas aspirata
Rezervoare detasabile
- Rezervorul de apa curata usor de manuit poate fi detasat separat si poate fi umplut si in chiuvete mici
- Rezervorul de apa murdara poate fi detasat separat si poate fi golit de exemplu in chiuveta
- Rezervoarele pot fi detasate impreuna sau separat. Inclusiv maner pentru transportul usor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Actionare cu curent
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|300
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|300
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|4 / 4
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|200
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|130
|Viteza periilor (rpm)
|1450
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|100
|Consumul de apă (l/min)
|0,3
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|max. 72
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Puterea motorului (W)
|820
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|12
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|507 x 343 x 1145
Scope of supply
- Perie rolă: 1 Bucată
- Rola din microfibre: 1 Bucată
- Roți de transport
- 2 lama de aspirare, dreapta: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Actionare cu curent