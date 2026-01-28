La fel ca curățarea manuală, doar mult mai bine: mașina noastră de frecat BR 30/4 C Bp Pack alimentată cu baterii este o alternativă reală la curățarea manuală a suprafețelor dure de până la 200 m² datorită formei sale compacte, greutății sale foarte ușoare de 14 kilograme și bateria sa litiu-ion de lungă durată, cu o durată de funcționare de 30 de minute. Presiunea de contact, care este de zece ori mai mare decât cea a unui mop de ștergere convențional, și o viteză a rolei de aproximativ 1.500 de rotații asigură rezultate de curățare semnificativ mai bune. Este posibilă aspirarea înainte și înapoi. În cazul murdăriei deosebit de încăpățânate, racletele pot fi ridicate pentru a prelungi timpul de contact al soluției de curățare. Tot ce rămâne imediat după curățare este o podea curată și deosebit de uscată și, prin urmare, anti-alunecare. Aparatul foarte mobil, fără fir, este ideal pentru curățarea podelelor din magazine mici, restaurante, benzinării, supermarketuri, zone sanitare, bucătării sau chiar în plus față de mașinile de spălat mai mari existente.