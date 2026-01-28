Curăță atât la deplasarea înainte, cât și la deplasarea înapoi, curăță scările mulțumită greutății reduse și este foarte ușor de transportat: mașina noastră de frecat și uscat alimentată cu acumulatori, BR 35/12 C, este soluția ideală și eficientă de curățare pentru zonele mici și aglomerate cu piese de mobilier. Capul pivotant de frecare cu perii cilindrice cu tehnologie KART (Kärcher Advanced Response Technology - Tehnologie avansată de răspuns de la Kärcher) permite lucrul în voraje strânse, asigurând astfel manevrabilitate și agilitate maxime. Bateria litiu-ion puternică, cu autonomie mare, face posibilă desfășurarea unor activități de durată, poate fi reîncărcată rapid, este complet lipsită de întreținere și durează de până la 3 ori mai mult decât bateriile tipice cu plumb. Echipamentul excelent al BR 35/12 C este completat de modul eco!efficiency, care poate fi cuplat, care reduce considerabil consumul de energie prin simpla apăsare a unui buton, extinde autonomia acumulatorului şi, de asemenea, reduce zgomotul de funcţionare cu aproximativ 40%, permiţând astfel aplicaţii în zone sensibile la zgomot.