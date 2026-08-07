Aniversarea a 90 de ani Kärcher: BR 40/10 C Anniversary Edition în negru este o opțiune flexibilă pentru utilizare în diverse aplicații. Spală și aspiră în liniște în ambele direcții. Are un mâner de împingere pliabil și rezervoare detașabile, care pot fi transportate cu ușurință cu un mâner de transport blocat. Periile și lamele de aspirație sunt ușor de înlocuit în câteva secunde, fără a fi nevoie de unelte. Două perii de culoare portocalie cu tăiere dublă sunt, de asemenea, incluse în pachetul de livrare al ediției aniversare.