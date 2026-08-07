Masina de spalat pardoseli BR 40/10 C Anniversary Edition

Ediția aniversară BR 40/10 C în negru. Mașina compactă și puternică are o lățime de lucru de 400 mm și un volum al rezervorului de 10 litri.

Aniversarea a 90 de ani Kärcher: BR 40/10 C Anniversary Edition în negru este o opțiune flexibilă pentru utilizare în diverse aplicații. Spală și aspiră în liniște în ambele direcții. Are un mâner de împingere pliabil și rezervoare detașabile, care pot fi transportate cu ușurință cu un mâner de transport blocat. Periile și lamele de aspirație sunt ușor de înlocuit în câteva secunde, fără a fi nevoie de unelte. Două perii de culoare portocalie cu tăiere dublă sunt, de asemenea, incluse în pachetul de livrare al ediției aniversare.

Caracteristici si beneficii
Puternic si rapid
  • Doua role cilindrice cu rotire rapida si presiune de apasare mare.
  • Doua lamele de aspirare aspira inainte si inapoi apa
  • Podeaua poate fi utilizata imediat
Garda la sol mica
  • Curatare sub mobila fara probleme
  • Manerul de impingere poate fi rabatat in ambele directii
  • In cazul obiectelor foarte joase poate fi detasat si rezervorul
Servisare usoara
  • Schimb simplu fara unelte a periilor si lamelelor de aspirare
  • Bara distribuitoare de apa poate fi detasata si curatata daca e necesar.
  • Toate componentele electrice sunt accesibile rapid si usor.
Mâner ergonomic
  • Pentru confort de operare imbunatatit
  • Cu comanda integrata pentru flux de apa si perii.
  • Perfect de purtat si depozitat

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Actionare cu curent
Lățime de lucru perii (mm) 400
Lățime de lucru, aspirare (mm) 400
Rezervor apă curată / reciclată (l) 10 / 10
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 400
Randament practic pe suprafață (m²/h) 300
Viteza periilor (rpm) 1100
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Consumul de apă (l/min) 1
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) max. 75
Tensiune (V) 220 - 240
Frecvență (Hz) 50
Puterea motorului (W) 2300
Culoarea Negru
Greutate fără accesorii (kg) 35,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 520 x 470 x 1150

Scope of supply

  • Perie rolă: 2 Bucată
  • Perie cu role înaltă/joasă: 2 Bucată
  • Roți de transport
  • 2 lama de aspirare, dreapta: 1 Bucată

Echipament

  • Sistem cu două rezervoare
  • Actionare cu curent
  • Presiune de contact variabila
Masina de spalat pardoseli BR 40/10 C Anniversary Edition
Accesorii
Detergenti
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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