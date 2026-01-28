Puternic și foarte ușor de utilizat: B 110 R cu inginerie de perii cu disc și lățimea de lucru de 75 de centimetri pentru curățarea în, de exemplu, supermarketuri, centre comerciale, spitale sau, de asemenea, în zone de producție și depozite. Elementele de operare codificate prin culori fac posibilă o manipulare extrem de simplă. Acest lucru este susținut de inovatorul sistem de chei KIK, care exclude în esență orice erori de funcționare. Un scaun al șoferului reglabil pe înălțime, luminile de conducere pe timp de zi integrate, afișajul color, prin care toate setările mașinii pot fi introduse în 30 de limbi, precum și funcția Auto Fill pentru umplerea economisitoare de timp a rezervorului de apă dulce, evidențiază nivel ridicat de utilizare ușoară și creșterea productivității mașinii. O punte de spălare laterală este, de asemenea, disponibilă ca echipament opțional, care extinde lățimea de lucru cu 10 centimetri și face posibilă curățarea aproape de margini, de asemenea sub rafturi.