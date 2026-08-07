Funcțiile inteligente ale echipamentului precum sistemul de dozare a agentului de curățare DOSE și dozarea apei dependente de viteză, sunt elemente esențiale ale mașinii de spălat pardoseli B 110 R. Capul periei cu role cu lățimea de lucru de 75 de centimetri și funcția de pre-maturare integrată impresionează printr-o performanță ridicată de curățare. Funcția inteligentă de umplere automată și sistemul automat de clătire al rezervorului sunt incluse standard pentru umplerea rapidă a acestuia cu apă proaspătă sau curățarea profundă a rezervorului de apă murdară. Ambele rezervoare au capacitatea de 110 litri. În plus, utilizatorii beneficiază de o reglare convenabilă a înălțimii scaunului și de lumini de conducere în timpul zilei pentru o siguranță mai mare. Cu zona B 110 R se pot realiza performanțe de aproximativ 4500 m² pe oră.