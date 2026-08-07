Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp+R75

Mașina de spălat pardoseli cu post de conducere B 110 R de la Kärcher, alimentată cu baterie, asigură o productivitate de până la 4500 m² pe oră. Sistemul de clătire a rezervorului garantează un nivel mai ridicat de igienă.

Funcțiile inteligente ale echipamentului precum sistemul de dozare a agentului de curățare DOSE și dozarea apei dependente de viteză, sunt elemente esențiale ale mașinii de spălat pardoseli B 110 R. Capul periei cu role cu lățimea de lucru de 75 de centimetri și funcția de pre-maturare integrată impresionează printr-o performanță ridicată de curățare. Funcția inteligentă de umplere automată și sistemul automat de clătire al rezervorului sunt incluse standard pentru umplerea rapidă a acestuia cu apă proaspătă sau curățarea profundă a rezervorului de apă murdară. Ambele rezervoare au capacitatea de 110 litri. În plus, utilizatorii beneficiază de o reglare convenabilă a înălțimii scaunului și de lumini de conducere în timpul zilei pentru o siguranță mai mare. Cu zona B 110 R se pot realiza performanțe de aproximativ 4500 m² pe oră.

Caracteristici si beneficii
Scaun reglabil pe înălțime
  • Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
  • Scaun confortabil pentru utilizator.
  • Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.
Dozare de apă dependentă de viteză
  • Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente.
  • Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit
  • Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
  • Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
  • Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
  • Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Sistem inovator KIK
  • Chei codificate prin culori pentru diferite nivele de acces, pentru a proteja împotriva erorilor de operare.
  • Modurile de curățare și alte funcții pot fi presetate pentru fiecare utilizator.
  • Ajustare optimă la sarcinile individuale ale utilizatorului respectiv.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm) 750
Lățime de lucru, aspirare (mm) 950
Rezervor apă curată / reciclată (l) 110 / 110
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 4500
Randament practic pe suprafață (m²/h) 3150
Baterie (V) 24
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 4
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V) 100 - 230
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz) 50
Capacitate de urcare (%) 10
Viteza periilor (rpm) 1200
Presiunea de contact a periilor (g/cm²) 500
Consumul de apă (l/min) max. 5,7
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 59
Puterea motorului (W) up to 2350
Greutate totală admisă (kg) 650
Actualizări software disponibile până la 2032-01-01
Greutate fără accesorii (kg) 245,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Perie rolă: 2 Bucată
  • Bară de aspirație, curbată

Echipament

  • Auto-Fill
  • Sistem de clătire a rezervorului
  • Mecanism de tracțiune
  • Sistem automat de oprire a apei
  • Frână de parcare
  • Supapă magnetică
  • Sistem cu două rezervoare
  • Scaun reglabil pe înălțime
  • Indicator nivel de apă proaspătă: Prin presiunea apei
  • Lumină standard de deplasare pe timp de zi
  • Bară față robustă
  • Cu dozarea apei în funcție de viteză
  • Actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management
  • Culoarea și conceptul de operare Kärcher
  • Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
  • Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
  • Plutitor electric și mecanic de comutare
  • Comutator selector Easy Operation
Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp+R75
Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp+R75
Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp+R75
Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp+R75
Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp+R75
Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp+R75
Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp+R75
Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp+R75

Video

Domenii de intrebuintare
  • Perfect pentru utilizare în supermarketuri, centre comerciale sau spitale
  • De asemenea, potrivită pentru curățarea zonelor de producție și a depozitelor
Accesorii
Detergenti
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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