Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp+R75
Mașina de spălat pardoseli cu post de conducere B 110 R de la Kärcher, alimentată cu baterie, asigură o productivitate de până la 4500 m² pe oră. Sistemul de clătire a rezervorului garantează un nivel mai ridicat de igienă.
Funcțiile inteligente ale echipamentului precum sistemul de dozare a agentului de curățare DOSE și dozarea apei dependente de viteză, sunt elemente esențiale ale mașinii de spălat pardoseli B 110 R. Capul periei cu role cu lățimea de lucru de 75 de centimetri și funcția de pre-maturare integrată impresionează printr-o performanță ridicată de curățare. Funcția inteligentă de umplere automată și sistemul automat de clătire al rezervorului sunt incluse standard pentru umplerea rapidă a acestuia cu apă proaspătă sau curățarea profundă a rezervorului de apă murdară. Ambele rezervoare au capacitatea de 110 litri. În plus, utilizatorii beneficiază de o reglare convenabilă a înălțimii scaunului și de lumini de conducere în timpul zilei pentru o siguranță mai mare. Cu zona B 110 R se pot realiza performanțe de aproximativ 4500 m² pe oră.
Caracteristici si beneficii
Scaun reglabil pe înălțime
- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.
Dozare de apă dependentă de viteză
- Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente.
- Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit
- Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Sistem inovator KIK
- Chei codificate prin culori pentru diferite nivele de acces, pentru a proteja împotriva erorilor de operare.
- Modurile de curățare și alte funcții pot fi presetate pentru fiecare utilizator.
- Ajustare optimă la sarcinile individuale ale utilizatorului respectiv.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|750
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|950
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|110 / 110
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|4500
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|3150
|Baterie (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 4
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|100 - 230
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50
|Capacitate de urcare (%)
|10
|Viteza periilor (rpm)
|1200
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|500
|Consumul de apă (l/min)
|max. 5,7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|59
|Puterea motorului (W)
|up to 2350
|Greutate totală admisă (kg)
|650
|Actualizări software disponibile până la
|2032-01-01
|Greutate fără accesorii (kg)
|245,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Perie rolă: 2 Bucată
- Bară de aspirație, curbată
Echipament
- Auto-Fill
- Sistem de clătire a rezervorului
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- Frână de parcare
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
- Scaun reglabil pe înălțime
- Indicator nivel de apă proaspătă: Prin presiunea apei
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Bară față robustă
- Cu dozarea apei în funcție de viteză
- Actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Comutator selector Easy Operation
Video
Domenii de intrebuintare
- Perfect pentru utilizare în supermarketuri, centre comerciale sau spitale
- De asemenea, potrivită pentru curățarea zonelor de producție și a depozitelor