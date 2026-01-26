Masina de spalat pardoseli B 150 R Adv + D 75
Caracteristici si beneficii
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Cap de perie cu tehnica de disc.
- Periile disc și plăcile de antrenare a pad-urilor sunt ușor de schimbat.
- Periile disc sunt disponibile în diferite niveluri de duritate: moale, mediu și tare.
- Modele de curățare cu disc, în special pentru utilizarea pe suprafețe netede.
Transmisie integrala
- Poate fi folosit si in parcari auto abrupte, multietajate.
- Capacitate de urcare de până la 18% în modul de curățare.
- O buna stabilitate, chiar si pe podele netede.
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Funcție comodă Auto-Fill
- Cu umplere automata a rezervorului de apa curata
- Furtun de apa curata cuplat si umplere oprita automat, atunci cand rezervorul e plin.
4 tipuri de baterii din care puteti alege.
- Tipuri de baterii: ce nu necesita intretinere cu 36 V/180 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/180 Ah, ce nu necesita intretinere cu 36 V/240 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/240 Ah.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Chiar mai silentioasa si, prin urmare, ideala pentru zonele sensibile la zgomot (curatare in timpul zilei, spitale, hoteluri, etc.).
Afisaj mare color
- Afisare clară a programului curent.
- Sunt posibile schimbari rapide si simple ale setarilor.
Sistem de clatire a rezervorului (optional)
- Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
- Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă.
- O igienă mai bună.
Dispozitiv configurabil
- Detaliile echipamentelor sunt liber selectabile
- Adaptare perfecta a masinii la cerintele de curatare
- Solutie eficienta, practica.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|750
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|950
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|150 / 150
|Baterie (V)
|36
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacitate de urcare (%)
|15
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|46
|Consumul de apă (l/min)
|max. 7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|61
|Puterea motorului (W)
|up to 3100
|Greutate totală admisă (kg)
|957
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1790 x 800 x 1410
Scope of supply
- Perie disc: 2 Bucată
- Mături laterale
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Sistem cu două rezervoare
Domenii de intrebuintare
- De asemenea, ideală pentru operațiunile logistice, de exemplu pentru curățarea depozitelor
- Parcari auto multietajate