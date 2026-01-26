Masina de spalat pardoseli B 150 R Adv + D 75

Caracteristici si beneficii
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
  • Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
  • Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
  • Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Cap de perie cu tehnica de disc.
  • Periile disc și plăcile de antrenare a pad-urilor sunt ușor de schimbat.
  • Periile disc sunt disponibile în diferite niveluri de duritate: moale, mediu și tare.
  • Modele de curățare cu disc, în special pentru utilizarea pe suprafețe netede.
Transmisie integrala
  • Poate fi folosit si in parcari auto abrupte, multietajate.
  • Capacitate de urcare de până la 18% în modul de curățare.
  • O buna stabilitate, chiar si pe podele netede.
Sistem inovator KIK
  • Securitate crescută împotriva operării incorecte
  • Reducerea costurilor de servisare
  • Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Funcție comodă Auto-Fill
  • Cu umplere automata a rezervorului de apa curata
  • Furtun de apa curata cuplat si umplere oprita automat, atunci cand rezervorul e plin.
4 tipuri de baterii din care puteti alege.
  • Tipuri de baterii: ce nu necesita intretinere cu 36 V/180 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/180 Ah, ce nu necesita intretinere cu 36 V/240 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/240 Ah.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
  • Consum redus de energie.
  • Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
  • Chiar mai silentioasa si, prin urmare, ideala pentru zonele sensibile la zgomot (curatare in timpul zilei, spitale, hoteluri, etc.).
Afisaj mare color
  • Afisare clară a programului curent.
  • Sunt posibile schimbari rapide si simple ale setarilor.
Sistem de clatire a rezervorului (optional)
  • Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
  • Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă.
  • O igienă mai bună.
Dispozitiv configurabil
  • Detaliile echipamentelor sunt liber selectabile
  • Adaptare perfecta a masinii la cerintele de curatare
  • Solutie eficienta, practica.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm) 750
Lățime de lucru, aspirare (mm) 950
Rezervor apă curată / reciclată (l) 150 / 150
Baterie (V) 36
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Capacitate de urcare (%) 15
Viteza periilor (rpm) 180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²) 46
Consumul de apă (l/min) max. 7
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 61
Puterea motorului (W) up to 3100
Greutate totală admisă (kg) 957
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1790 x 800 x 1410

Scope of supply

  • Perie disc: 2 Bucată
  • Mături laterale

Echipament

  • Mecanism de tracțiune
  • Sistem automat de oprire a apei
  • DOSE
  • Sistem cu două rezervoare
Domenii de intrebuintare
  • De asemenea, ideală pentru operațiunile logistice, de exemplu pentru curățarea depozitelor
  • Parcari auto multietajate
