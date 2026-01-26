Masina de spalat pardoseli B 150 R Adv + R 90
Mașina de frecat și uscat cu post de conducere, alimentată cu acumulator, MB 150 R Adv + R 90, cu 2 perii cilindrice (90 cm), rezervoare de 150 l și tracțiune integrală - soluția compactă pentru o performanță ridicată de suprafață de 5000 până la 10000 m².
Mașina compactă B 150 R Adv + R90 are capacitatea ideală pentru a face față interioarelor cu forme neregulate. Mașina de frecat și uscat cu post de conducere alimentată cu acumulatori are două perii cilindrice cu o lățime de lucru de 90 cm, precum și tracțiune integrală pentru tracțiune optimă în curbe și pe pante înclinate. Cu ajutorul FACT, viteza periei poate fi reglată la oricare dintre cele 3 niveluri, în funcție de necesități. Toate reglajele pot fi realizate prin intermediul ecranului color de mari dimensiuni. Comutatorul EASY Operation şi elementele de comandă codificate pe culori asigură o operare uşoară. Drepturile de acces pot fi acordate în mod comod prin intermediul sistemului KIK - pentru o protecție optimă împotriva erorilor de operare. Modul eco!efficiency reduce zgomotul în funcționare, precum și consumul de apă și energie. Sistemul de clătire a rezervorului garantează curățarea ușoară și igienică a rezervorului de apă murdară. Funcţia de umplere automată, inclusă în standard, permite umplerea eficientă a rezervorului de apă curată. Include un încărcător la bord. (Exemplu de configurație; sunt disponibile diferite configuraţii.)
Caracteristici si beneficii
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată.
- Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari.
- Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere.
- Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot.
Transmisie integrala
- Poate fi folosit si in parcari auto abrupte, multietajate.
- Capacitate de urcare de până la 18% în modul de curățare.
- O buna stabilitate, chiar si pe podele netede.
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Funcție comodă Auto-Fill
- Cu umplere automata a rezervorului de apa curata
- Furtun de apa curata cuplat si umplere oprita automat, atunci cand rezervorul e plin.
4 tipuri de baterii din care puteti alege.
- Tipuri de baterii: ce nu necesita intretinere cu 36 V/180 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/180 Ah, ce nu necesita intretinere cu 36 V/240 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/240 Ah.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Chiar mai silentioasa si, prin urmare, ideala pentru zonele sensibile la zgomot (curatare in timpul zilei, spitale, hoteluri, etc.).
Sistem de clatire a rezervorului (optional)
- Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
- Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă.
- O igienă mai bună.
Unitate DOSE de dozare a agentului de curățare (opţională)
- Economii de detergent.
- Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%).
- Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.
Dispozitiv configurabil
- Detaliile echipamentelor sunt liber selectabile
- Adaptare perfecta a masinii la cerintele de curatare
- Solutie eficienta, practica.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|900
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1180
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|150 / 150
|Recipient murdărie (l)
|9
|Baterie (V)
|36
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacitate de urcare (%)
|15
|Viteza periilor (rpm)
|600 - 1300
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|505
|Consumul de apă (l/min)
|max. 7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|61
|Puterea motorului (W)
|up to 3500
|Greutate totală admisă (kg)
|957
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Perie rolă: 2 Bucată
- Mături laterale
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Unitate de măturare integrată
- Funcție de măturare
- Sistem cu două rezervoare
Domenii de intrebuintare
- De asemenea, ideală pentru operațiunile logistice, de exemplu pentru curățarea depozitelor
- Parcari auto multietajate