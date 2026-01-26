Mașina compactă B 150 R Adv + R90 are capacitatea ideală pentru a face față interioarelor cu forme neregulate. Mașina de frecat și uscat cu post de conducere alimentată cu acumulatori are două perii cilindrice cu o lățime de lucru de 90 cm, precum și tracțiune integrală pentru tracțiune optimă în curbe și pe pante înclinate. Cu ajutorul FACT, viteza periei poate fi reglată la oricare dintre cele 3 niveluri, în funcție de necesități. Toate reglajele pot fi realizate prin intermediul ecranului color de mari dimensiuni. Comutatorul EASY Operation şi elementele de comandă codificate pe culori asigură o operare uşoară. Drepturile de acces pot fi acordate în mod comod prin intermediul sistemului KIK - pentru o protecție optimă împotriva erorilor de operare. Modul eco!efficiency reduce zgomotul în funcționare, precum și consumul de apă și energie. Sistemul de clătire a rezervorului garantează curățarea ușoară și igienică a rezervorului de apă murdară. Funcţia de umplere automată, inclusă în standard, permite umplerea eficientă a rezervorului de apă curată. Include un încărcător la bord. (Exemplu de configurație; sunt disponibile diferite configuraţii.)