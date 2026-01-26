Masina de spalat pardoseli B 150 R + D 75
Mașina de frecat și uscat cu post de conducere, alimentată cu acumulator B 150 R + D75, cu 2 perii de disc (75 cm) şi rezervoare de 150 l. Mașină compactă - ideală pentru curățarea suprafețelor de dimensiuni medii (2500 până la 5000 m²).
Mașina de frecat și uscat cu post de conducere, alimentată cu acumulatori B 150 R + D75 cu încărcător opţional la bord este foarte ușor de manevrat şi ideală pentru spațiile interioare cu forme neregulate datorită designului său scurt şi zvelt. Mașina are două perii disc cu o lățime de lucru de 75 cm. Sistemul KIK, codificarea pe culori a elementelor de comandă, precum şi comutatorul EASY Operation fac funcţionarea mult mai uşoară. Toți parametrii de funcționare pot fi reglați prin intermediul afișajului color de mari dimensiuni. Mulţumită modului eco!efficiency, puterea motorului de aspirație și debitul de apă sunt reduse cu un singur clic - pentru o durată mai mare de funcționare. Sistemul de clătire a rezervorului (opțional) asigură curățarea ușoară și igienică a rezervorului de apă murdară. Funcția opțională de umplere automată pentru umplerea simplă a rezervorului de apă curată economisește timp prețios. (Acesta este un exemplu de configurație. Sunt disponibile diferite configurații.)
Caracteristici si beneficii
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Cap de perie cu tehnica de disc.
- Periile disc și plăcile de antrenare a pad-urilor sunt ușor de schimbat.
- Periile disc sunt disponibile în diferite niveluri de duritate: moale, mediu și tare.
- Modele de curățare cu disc, în special pentru utilizarea pe suprafețe netede.
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Umplere automata (optional)
- Cu umplere automata a rezervorului de apa curata
- Furtun de apa curata cuplat si umplere oprita automat, atunci cand rezervorul e plin.
4 tipuri de baterii din care puteti alege.
- Tipuri de baterii: ce nu necesita intretinere cu 36 V/180 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/180 Ah, ce nu necesita intretinere cu 36 V/240 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/240 Ah.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Chiar mai silentioasa si, prin urmare, ideala pentru zonele sensibile la zgomot (curatare in timpul zilei, spitale, hoteluri, etc.).
Afisaj mare color
- Afisare clară a programului curent.
- Sunt posibile schimbari rapide si simple ale setarilor.
Sistem de clatire a rezervorului (optional)
- Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
- Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă.
- O igienă mai bună.
Încărcător integrat
- Nu este necesar un incarcator separat.
- Manipulare confortabila si simpla.
- Ajustabil pentru diferite tipuri de baterii
Unitate DOSE de dozare a agentului de curățare (opţională)
- Economii de detergent.
- Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%).
- Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Lățime de lucru perii (mm)
|750
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|950
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|150 / 150
|Baterie (V)
|36
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacitate de urcare (%)
|10
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|46
|Consumul de apă (l/min)
|max. 7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|61
|Puterea motorului (W)
|up to 2200
|Greutate totală admisă (kg)
|957
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1790 x 800 x 1410
Scope of supply
- Perie disc: 2 Bucată
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
- Mături laterale
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
Domenii de intrebuintare
- Centre comerciale/ magazine de bricolaj
- Parcari auto multietajate
- Pentru curățarea interioară a containerelor și a rezervoarelor în sectorul transporturilor și logisticii, în agricultură, industria alimentară și industria chimică.
- Pentru sarcini de curățare în industria alimentară și chimică