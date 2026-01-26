Mașina de frecat și uscat cu post de conducere, alimentată cu acumulatori B 150 R + D75 cu încărcător opţional la bord este foarte ușor de manevrat şi ideală pentru spațiile interioare cu forme neregulate datorită designului său scurt şi zvelt. Mașina are două perii disc cu o lățime de lucru de 75 cm. Sistemul KIK, codificarea pe culori a elementelor de comandă, precum şi comutatorul EASY Operation fac funcţionarea mult mai uşoară. Toți parametrii de funcționare pot fi reglați prin intermediul afișajului color de mari dimensiuni. Mulţumită modului eco!efficiency, puterea motorului de aspirație și debitul de apă sunt reduse cu un singur clic - pentru o durată mai mare de funcționare. Sistemul de clătire a rezervorului (opțional) asigură curățarea ușoară și igienică a rezervorului de apă murdară. Funcția opțională de umplere automată pentru umplerea simplă a rezervorului de apă curată economisește timp prețios. (Acesta este un exemplu de configurație. Sunt disponibile diferite configurații.)