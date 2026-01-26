Mașina de frecat și uscat cu post de conducere, alimentată cu acumulator, compactă și foarte ușor de manevrat, B 150 R + D90, se descurcă într-un mod impresionant chiar și în spațiile interioare cu forme neregulate. Mașina are două perii disc (lățime de lucru 90 cm) și poate fi echipată cu un încărcător la bord (opțional). Codificarea pe culori a elementelor de comandă şi comutatorul EASY Operation asigură o operare comodă. Toate valorile pot fi reglate prin intermediul ecranului color de mari dimensiuni. Pentru a proteja împotriva erorilor de operare, prin intermediul sistemului cu cheie KIK, pot fi acordate drepturi de acces. Modul de funcționare eco!efficiency oferă economii apă și de energie, și reduce nivelul de zgomot. Sistemul opțional de clătire a rezervorului asigură curățarea igienică și ușoară a rezervorului de apă murdară, iar funcția opțională de auto-umplere economisește timp la umplerea rezervorului de apă curată. (Acesta este un exemplu de configurație. Sunt disponibile diferite configurații.)