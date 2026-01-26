Masina de spalat pardoseli B 150 R DOSE(Perie)
Caracteristici si beneficii
Dispozitiv configurabil
- Detaliile echipamentelor sunt liber selectabile
- Adaptare perfecta a masinii la cerintele de curatare
- Solutie eficienta, practica.
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Umplere automata (optional)
- Cu umplere automata a rezervorului de apa curata
- Racordati un furtun de apa curata iar umplerea se va opri automat imediat ce rezervorul este plin.
4 tipuri de baterii din care puteti alege.
- Sunt disponibili atât acumulatori fără întreţinere, cât şi acumulatori cu întreţinere redusă, cu 36 V/180 Ah sau 240 Ah.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Chiar mai silentioasa si, prin urmare, ideala pentru zonele sensibile la zgomot (curatare in timpul zilei, spitale, hoteluri, etc.).
Afisaj mare color
- Afisare clară a programului curent.
- Sunt posibile schimbari rapide si simple ale setarilor.
Sistem de clatire a rezervorului (optional)
- Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
- Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă.
- O igienă mai bună.
Încarcator incorporabil (optional)
- Nu este necesar un incarcator separat.
- Manipulare confortabila si simpla.
- Ajustabil pentru diferite tipuri de baterii
Unitate DOSE de dozare a agentului de curățare (opţională)
- Economii de detergent.
- Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%).
- Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.
Manipulare simpla
- Manipulare simpla datorita elementelor de operare cu cod de culori
- Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|750 - 900
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|940 - 1060
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|150 / 150
|Recipient murdărie (l)
|9
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|5400
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|3800
|Baterie (V)
|36
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacitate de urcare (%)
|10
|Viteza periilor (rpm)
|600 - 1300
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|505 - 560
|Consumul de apă (l/min)
|9
|Puterea motorului (W)
|2800
|Greutate totală admisă (kg)
|957
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Perie rolă: 2 Bucată
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Unitate de măturare integrată
- Funcție de măturare
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
Domenii de intrebuintare
- Pentru utilizare în zonele de producție, cum ar fi pardoselile din fabrică.
- De asemenea, ideală pentru operațiunile logistice, de exemplu pentru a curăța depozitele.
- Pentru curățarea rapidă și eficientă de bază și curățare de întreținere în centrele comerciale.
- Parcari auto multietajate