Masina de spalat pardoseli B 150 R DOSE(Perie)

Caracteristici si beneficii
Dispozitiv configurabil
  • Detaliile echipamentelor sunt liber selectabile
  • Adaptare perfecta a masinii la cerintele de curatare
  • Solutie eficienta, practica.
Sistem inovator KIK
  • Securitate crescută împotriva operării incorecte
  • Reducerea costurilor de servisare
  • Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Umplere automata (optional)
  • Cu umplere automata a rezervorului de apa curata
  • Racordati un furtun de apa curata iar umplerea se va opri automat imediat ce rezervorul este plin.
4 tipuri de baterii din care puteti alege.
  • Sunt disponibili atât acumulatori fără întreţinere, cât şi acumulatori cu întreţinere redusă, cu 36 V/180 Ah sau 240 Ah.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
  • Consum redus de energie.
  • Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
  • Chiar mai silentioasa si, prin urmare, ideala pentru zonele sensibile la zgomot (curatare in timpul zilei, spitale, hoteluri, etc.).
Afisaj mare color
  • Afisare clară a programului curent.
  • Sunt posibile schimbari rapide si simple ale setarilor.
Sistem de clatire a rezervorului (optional)
  • Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
  • Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă.
  • O igienă mai bună.
Încarcator incorporabil (optional)
  • Nu este necesar un incarcator separat.
  • Manipulare confortabila si simpla.
  • Ajustabil pentru diferite tipuri de baterii
Unitate DOSE de dozare a agentului de curățare (opţională)
  • Economii de detergent.
  • Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%).
  • Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.
Manipulare simpla
  • Manipulare simpla datorita elementelor de operare cu cod de culori
  • Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm) 750 - 900
Lățime de lucru, aspirare (mm) 940 - 1060
Rezervor apă curată / reciclată (l) 150 / 150
Recipient murdărie (l) 9
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 5400
Randament practic pe suprafață (m²/h) 3800
Baterie (V) 36
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Capacitate de urcare (%) 10
Viteza periilor (rpm) 600 - 1300
Presiunea de contact a periilor (g/cm²) 505 - 560
Consumul de apă (l/min) 9
Puterea motorului (W) 2800
Greutate totală admisă (kg) 957
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1790 x 910 x 1410

Scope of supply

  • Perie rolă: 2 Bucată
  • Baterie și încărcător inclus pe aparat

Echipament

  • Mecanism de tracțiune
  • Sistem automat de oprire a apei
  • DOSE
  • Unitate de măturare integrată
  • Funcție de măturare
  • Supapă magnetică
  • Sistem cu două rezervoare
Domenii de intrebuintare
  • Pentru utilizare în zonele de producție, cum ar fi pardoselile din fabrică.
  • De asemenea, ideală pentru operațiunile logistice, de exemplu pentru a curăța depozitele.
  • Pentru curățarea rapidă și eficientă de bază și curățare de întreținere în centrele comerciale.
  • Parcari auto multietajate
Accesorii
Detergenti
