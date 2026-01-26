Mașina de frecat și uscat cu post de conducere alimentată cu acumulatori este foarte manevrabilă datorită designului scurt şi zvelt şi ajunge chiar şi în zonele interioare cu cele mai neregulate forme. Mulţumită modului de funcționare eco!efficiency, consumul de apă și energie și nivelul de zgomot sunt reduse. Mașina este echipată cu două perii cilindrice (lățime de lucru de 90 cm). Cu funcția FACT, viteza periei poate fi reglată în funcție de necesități. Codificarea pe culori a elementelor de comandă şi comutatorul EASY Operation fac manevrarea mult mai uşoară. Toate valorile pot fi reglate prin intermediul ecranului color de mari dimensiuni. Pentru a îmbunătăți protecția împotriva erorilor de operare, sistemul KIK permite atribuirea drepturilor de acces. Sistemul opţional de clătire a rezervorului permite curăţarea igienică şi uşoară a rezervorului de apă murdară. Funcția de auto-umplere, de asemenea opțională, permite umplerea ușoară și cu economii de timp a rezervorului de apă curată. Încărcător la bord disponibil opțional. (Exemplu de configurație; diferite configurații disponibile.)