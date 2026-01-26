Masina de spalat pardoseli B 150 R + R 90
B 150 R + R90 pentru suprafețe de dimensiuni medii de 3000-6000 m². Mașina de frecat și uscat compactă, alimentată cu acumulator, cu post de conducere echipată cu două perii cilindrice (90 cm), rezervoare de 150 l şi funcţie FACT.
Mașina de frecat și uscat cu post de conducere alimentată cu acumulatori este foarte manevrabilă datorită designului scurt şi zvelt şi ajunge chiar şi în zonele interioare cu cele mai neregulate forme. Mulţumită modului de funcționare eco!efficiency, consumul de apă și energie și nivelul de zgomot sunt reduse. Mașina este echipată cu două perii cilindrice (lățime de lucru de 90 cm). Cu funcția FACT, viteza periei poate fi reglată în funcție de necesități. Codificarea pe culori a elementelor de comandă şi comutatorul EASY Operation fac manevrarea mult mai uşoară. Toate valorile pot fi reglate prin intermediul ecranului color de mari dimensiuni. Pentru a îmbunătăți protecția împotriva erorilor de operare, sistemul KIK permite atribuirea drepturilor de acces. Sistemul opţional de clătire a rezervorului permite curăţarea igienică şi uşoară a rezervorului de apă murdară. Funcția de auto-umplere, de asemenea opțională, permite umplerea ușoară și cu economii de timp a rezervorului de apă curată. Încărcător la bord disponibil opțional. (Exemplu de configurație; diferite configurații disponibile.)
Caracteristici si beneficii
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată.
- Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari.
- Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere.
- Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot.
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Umplere automata (optional)
- Cu umplere automata a rezervorului de apa curata
- Furtun de apa curata cuplat si umplere oprita automat, atunci cand rezervorul e plin.
4 tipuri de baterii din care puteti alege.
- Tipuri de baterii: ce nu necesita intretinere cu 36 V/180 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/180 Ah, ce nu necesita intretinere cu 36 V/240 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/240 Ah.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Chiar mai silentioasa si, prin urmare, ideala pentru zonele sensibile la zgomot (curatare in timpul zilei, spitale, hoteluri, etc.).
Afisaj mare color
- Afisare clară a programului curent.
- Sunt posibile schimbari rapide si simple ale setarilor.
Sistem de clatire a rezervorului (optional)
- Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
- Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă.
- O igienă mai bună.
Încărcător integrat
- Nu este necesar un incarcator separat.
- Manipulare confortabila si simpla.
- Ajustabil pentru diferite tipuri de baterii
Unitate DOSE de dozare a agentului de curățare (opţională)
- Economii de detergent.
- Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%).
- Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Lățime de lucru perii (mm)
|900
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1180
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|150 / 150
|Recipient murdărie (l)
|9
|Baterie (V)
|36
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacitate de urcare (%)
|10
|Viteza periilor (rpm)
|600 - 1300
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|505
|Consumul de apă (l/min)
|max. 7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|61
|Puterea motorului (W)
|up to 2600
|Greutate totală admisă (kg)
|957
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Perie rolă: 2 Bucată
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
- Mături laterale
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Unitate de măturare integrată
- Funcție de măturare
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
Domenii de intrebuintare
- Centre comerciale/ magazine de bricolaj
- Parcari auto multietajate
- Pentru curățarea interioară a containerelor și a rezervoarelor în sectorul transporturilor și logisticii, în agricultură, industria alimentară și industria chimică.
- Pentru sarcini de curățare în industria alimentară și chimică