Curățați rapid și temeinic suprafețele foarte mari fără să vă faceți griji că se epuizează bateria cu mașina de spălat cu om la bord B 200 R Bp Pack de la Kärcher, de performanță ultra-înaltă. Este echipată standard cu două baterii AGM de 285 Ah, durabile și de capacitate mare, și un încărcător integrat, oferind până la șase ore de funcționare neîntreruptă pentru curățarea pardoselilor. Capul de perie-disc, cu o lățime de lucru de 110 centimetri, racleta robustă de ultimă generație și cele două rezervoare de 200 de litri pentru apă curată și reziduală permit curățarea unei suprafețe de până la 6600 m² pe oră. Elementele de control sunt codificate pe culori pentru o operare ușoară, iar sistemul de chei brevetat KIK previne eficient erorile de operare. Sistemul auto-fill, care economisește timp la umplerea rezervorului de apă curată, sistemul automat de clătire a rezervorului de apă murdară, sistemul DOSE de dozare a agentului de curățare, alături de lumina de zi, baliza intermitentă, protecția frontală robustă și opțiunea de conectare la Kärcher Fleet fac ca B 200 R Bp Pack să fie una dintre cele mai performante mașini de spălat cu om la bord din clasa sa.