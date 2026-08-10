Masina de spalat pardoseli B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
Cele două baterii mari AGM de 285 Ah din B 200 R Bp Pack oferă suficientă energie pentru șase ore de curățare neîntreruptă. Cu rezervoare de 200 litri și o lățime de lucru de 110 cm.
Curățați rapid și temeinic suprafețele foarte mari fără să vă faceți griji că se epuizează bateria cu mașina de spălat cu om la bord B 200 R Bp Pack de la Kärcher, de performanță ultra-înaltă. Este echipată standard cu două baterii AGM de 285 Ah, durabile și de capacitate mare, și un încărcător integrat, oferind până la șase ore de funcționare neîntreruptă pentru curățarea pardoselilor. Capul de perie-disc, cu o lățime de lucru de 110 centimetri, racleta robustă de ultimă generație și cele două rezervoare de 200 de litri pentru apă curată și reziduală permit curățarea unei suprafețe de până la 6600 m² pe oră. Elementele de control sunt codificate pe culori pentru o operare ușoară, iar sistemul de chei brevetat KIK previne eficient erorile de operare. Sistemul auto-fill, care economisește timp la umplerea rezervorului de apă curată, sistemul automat de clătire a rezervorului de apă murdară, sistemul DOSE de dozare a agentului de curățare, alături de lumina de zi, baliza intermitentă, protecția frontală robustă și opțiunea de conectare la Kärcher Fleet fac ca B 200 R Bp Pack să fie una dintre cele mai performante mașini de spălat cu om la bord din clasa sa.
Caracteristici si beneficii
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
- Periile disc și plăcile de antrenare a pad-urilor sunt ușor de schimbat.
- Periile disc sunt disponibile în diferite niveluri de duritate: moale, mediu și tare.
- Modele de curățare cu disc, în special pentru utilizarea pe suprafețe netede.
- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
Cap de perie cu tehnica de disc.
- Afisare clară a programului curent.
- Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.
Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare "DOSE"
- Economii de detergent.
- Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%).
- Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Sistem de clătire a rezervorului
- Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
- Economii de apă de până la 70% comparativ cu curățarea cu un furtun de apă convențional.
- O igienă mai bună.
Afisaj mare color
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.).
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|1100
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1180
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|200 / 200
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|5100
|Baterie (V/Ah)
|36 / 285
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 6
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 13
|Capacitate de urcare (%)
|10
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|94
|Consumul de apă (l/min)
|max. 7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|67
|Puterea motorului (W)
|2500
|Greutate totală admisă (kg)
|994
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Scope of supply
- Perie disc: 2 Bucată
- Baterie și încărcător inclus
- Bară de aspirație, curbată
- Bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
- Canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă
Echipament
- Auto-Fill
- Sistem de clătire a rezervorului
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Bară față robustă
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Comutator selector Easy Operation
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru utilizare în hale de producție, depozite, clădiri de logistică și unități din industria grea.