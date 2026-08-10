Echipată cu o bară de aspirare puternică de ultimă generație din aluminiu turnat, un cap de perie-disc cu o lățime de lucru de 90 cm și sistemul DOSE pentru dozarea economică a agentului de curățare, mașina compactă B 200 R Bp cu operator la bord impresionează prin rezultate excelente de curățare. De asemenea, este extrem de ușor și sigur de utilizat. Printre altele, acest lucru se datorează afișajului color mare cu 30 de limbi și sistemului brevetat KIK, care permite alocarea de drepturi de acces diferite pentru utilizatori, prevenind astfel erorile de operare. Mașina este prevăzută și cu funcția auto-fill pentru umplerea rapidă a rezervorului de apă curată de 200 l, precum și cu un sistem automat de clătire a rezervorului de apă murdară, ceea ce facilitează curățarea acestuia. Încărcătorul integrat facilitează încărcarea bateriei puternice de 240 Ah. Lumina de zi integrată îmbunătățește vizibilitatea, iar protecția din oțel a mașinii B 200 R Bp oferă o protecție suplimentară împotriva deteriorărilor.