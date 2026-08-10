Masina de spalat pardoseli B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
Mașina de spălat podele B 200 R Bp poate curăța până la 5400 m² pe oră. Echipată cu cap cu perii disc cu lățimea de lucru de 90 cm, vine cu o baterie de 240 Ah și un încărcător pentru baterie.
Echipată cu o bară de aspirare puternică de ultimă generație din aluminiu turnat, un cap de perie-disc cu o lățime de lucru de 90 cm și sistemul DOSE pentru dozarea economică a agentului de curățare, mașina compactă B 200 R Bp cu operator la bord impresionează prin rezultate excelente de curățare. De asemenea, este extrem de ușor și sigur de utilizat. Printre altele, acest lucru se datorează afișajului color mare cu 30 de limbi și sistemului brevetat KIK, care permite alocarea de drepturi de acces diferite pentru utilizatori, prevenind astfel erorile de operare. Mașina este prevăzută și cu funcția auto-fill pentru umplerea rapidă a rezervorului de apă curată de 200 l, precum și cu un sistem automat de clătire a rezervorului de apă murdară, ceea ce facilitează curățarea acestuia. Încărcătorul integrat facilitează încărcarea bateriei puternice de 240 Ah. Lumina de zi integrată îmbunătățește vizibilitatea, iar protecția din oțel a mașinii B 200 R Bp oferă o protecție suplimentară împotriva deteriorărilor.
Caracteristici si beneficii
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Cap de perie cu tehnica de disc.
- Periile disc și plăcile de antrenare a pad-urilor sunt ușor de schimbat.
- Periile disc sunt disponibile în diferite niveluri de duritate: moale, mediu și tare.
- Modele de curățare cu disc, în special pentru utilizarea pe suprafețe netede.
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.).
Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare "DOSE"
- Economii de detergent.
- Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%).
- Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.
Sistem de clătire a rezervorului
- Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
- Economii de apă de până la 70% comparativ cu curățarea cu un furtun de apă convențional.
- O igienă mai bună.
Afisaj mare color
- Afisare clară a programului curent.
- Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|900
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1180
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|200 / 200
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|5100
|Tipul bateriei
|Cu întreținere redusă
|Baterie (V/Ah)
|36 / 240
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 11
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|100 - 240
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50
|Capacitate de urcare (%)
|10
|Viteza periilor (rpm)
|180 - 1300
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|94
|Consumul de apă (l/min)
|max. 7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|67
|Puterea motorului (W)
|2400
|Greutate totală admisă (kg)
|994
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Perie disc: 2 Bucată
- Încărcător integrat
- Baterie și încărcător inclus
- Bară de aspirație, curbată
- Bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
- Canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă
Echipament
- Auto-Fill
- Sistem de clătire a rezervorului
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Bară față robustă
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Comutator selector Easy Operation
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru utilizare în hale de producție, depozite, clădiri de logistică și unități din industria grea.